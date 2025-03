Crecimiento del PIB en Ecuador: ¿realidad o ilusión con la promesa del 4 %?

El presidente del país, Daniel Noboa, prometió que para este año 2025 la economía de Ecuador, estancada ya por más de una década, crecería 4 %. Lo resaltó la noche del pasado domingo, en el debate por la segunda vuelta electoral en la que se disputa la Presidencia de la República con la correísta Luisa González.

La promesa, que suena atractiva pero se hizo en plena efervescencia electoral, cayó como balde de agua fría a especialistas económicos y los puso a analizar de dónde podría venir esa cifra.

Lograr que el producto interno bruto (PIB) crezca al 4 % permitiría al país romper la inercia con la que ha venido creciendo en últimos años (menos del 2 %, por debajo de lo que crece su población). O lo que es mejor, revertir las cifras negativas del último trimestre del 2024, como consecuencia de la baja dinámica comercial que dejaron los cortes eléctricos y la inseguridad.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país habría terminado el 2024 con un decrecimiento cercano al 1 %.

“La economía de Ecuador está mejorando y va a seguir mejorando. Lo podemos ver en las ventas. Vemos cómo se ha elevado el nivel de las exportaciones, en los incentivos que se han dado a nuestros pequeños agricultores. Asimismo, los créditos que les estamos dando a muchas madres solteras y a jóvenes emprendedores, les vamos a dar un bono de 1.000 dólares para reactivar sus pequeños negocios. Nosotros seguiremos mejorando la economía y este año creceremos al 4 %. Hemos dado seguridad y claridad a las multilaterales, a todo el mundo y a las naciones que quieren hacer negocios con nosotros”, manifestó el primer mandatario en pleno discurso para dar a conocer sus propuestas económicas.

Pero para el analista económico Luis Espinosa Goded, es sorprendente el dato que lanzó Noboa, ya que ninguna de las instituciones que analizan los datos de la economía puede proveer ni sostener esa promesa. Entidades como el Banco Central del Ecuador (BCE), el FMI y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sostienen que Ecuador está bastante alejado de esa realidad y que las previsiones rondan apenas al 1,5 % para el presente año.

“¿De dónde sale esa cifra? No lo sé, pero a mí no me parece creíble esa predicción, porque el crecimiento económico no es un milagro o algo que ocurra porque simplemente se dice. El crecimiento económico es consecuencia de una mayor inversión, de la seguridad jurídica y de su potencial. Y por desgracia, al día de hoy no se da ninguna de estas circunstancias para pensar que la economía se está recuperando”, menciona el economista.

El también analista económico y catedrático Jorge Altamirano coincide y explica que ante la gran ‘enfermedad’ por la que ha pasado Ecuador (apagones y criminalidad), la recuperación se puede dar este año, pero de manera lenta.

“La economía se puede recuperar, pero no en el corto plazo”, plantea. Él mismo señala que el Banco Mundial hace la proyección más optimista de crecimiento de Ecuador para 2025 y llega hasta el 2 %. Pero esto, antes de contar con la emergencia en ciertas provincias que ha dejado el temporal y sin considerar la ruptura del oleoducto en Esmeraldas, que sin duda revelará más tarde un impacto en la venta de petróleo.

Más gasto público

Una de las estrategias del presidente Noboa para dar movimiento económico este año ha sido la entrega de ayudas, bonos y créditos para emprendedores y pequeños negocios, como el incentivo Ecuatorianos en Acción y el crédito Violeta, que ya suma $216 millones entre todo lo dado y lo planificado.

Un desembolso que eleva el gasto público y que revela que en lo que va de este año, el Gobierno ha gastado más dinero que en 2024, ya que según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, en el primer trimestre de 2025 (hasta el 24 de marzo) el Gobierno de Noboa había gastado $822 millones más, a nivel general, frente a 2024.

Para Espinosa, esta proyección de aumento del PIB es un error porque la situación fiscal del país no le permite al Gobierno hacer mayores desembolsos y además porque sería un crecimiento “insano”, es decir insostenible en el tiempo. “El gasto público es siempre gasto de la economía productiva que sale de impuestos o de deuda, y la deuda habrá que pagarla”.

“¿Y todo este dinero para bonos de dónde va a salir si incluso con los Gobiernos Autónomos Descentralizados el Estado mantiene una deuda que supera los 500 millones de dólares?”, cuestiona Altamirano.

Vía poco sostenible

Para el también analista económico Walter Spurrier, esos bonos son la muestra de que el presidente está adelantando el gasto que tiene que hacer durante todo el año y, por lo tanto, estos beneficios no podrán durar más allá de abril.

“Viendo los balances de los bancos, las entidades financieras que no han tenido a quién prestarle la plata han invertido en papeles del Estado al corto plazo. Entonces el Gobierno ha absorbido dinero momentáneamente y lo está gastando ahora porque necesita, ante las elecciones, que se sienta la reactivación económica”, analiza.

Pero tras un año de apagones e inseguridad, ¿podría darse el efecto rebote? Ante la promesa de Noboa, los expertos también han analizado las probabilidades de una recuperación rápida después de una caída brusca. Es decir, un escenario en el que la economía de un país que ya ha descendido mucho, no tiene más opción que subir. “Por efecto rebote, podríamos hablar de manera optimista (de un crecimiento) entre el 1,5 y 2 %, pero jamás un 4 %”, dice Altamirano.

Espinosa añade que el país ni siquiera alcanzará a recuperar lo perdido en los últimos dos años como para pensar que esa proyección se deberá a una recuperación, ya que incluso el tiempo no alcanzará, debido a que ya casi finaliza el primer trimestre del año.

El escenario optimista del 4 % se daría, dice Spurrier, si se incrementara la producción petrolera, si hubiera una subida del precio del petróleo o si llegara una inversión extranjera muy grande. “Pero ahora no hay nada de eso”, coincide.

En el debate también salieron a flote otros ofrecimientos en materia económica. González, la candidata del correísmo, prometió la creación de dos millones de empleos, bajar las tasas, aliviar el IVA para reactivar la economía y preservar la dolarización; pero no dio a conocer qué haría para garantizar el cumplimiento de estas propuestas.

