Los cortes eléctricos traban el pago con tarjetas de crédito y débito

En tiempos de racionamientos eléctricos, es mejor tener a la mano dinero en efectivo. Pagar en establecimientos con tarjetas de crédito o débito se torna cada vez más complicado. Los cortes de electricidad están afectando estos servicios de pago.

La mañana de este 18 de abril de 2024, Pedro Alvarez, tuvo que dejar sus compras, justo cuando en un supermercado del norte de Guayaquil, estaba por facturarlas. Esto, porque los sistemas de pagos electrónicos están sufriendo intermitencias.

Aunque grandes establecimientos, generalmente, utilizan generadores eléctricos propios para no verse afectados con los cortes, los apagones, según se ha explicado, generan fallos en las líneas de transmisión que permiten hacer estas transferencias.

Eso obligó a que varios consumidores se volcaran a los cajeros automáticos para sacar dinero en efectivo y poder pagar sus compras.

Decenas de usuarios han tenido que recurrir a los cajeros automáticos para sacar dinero en efectivo. Lina Zambrano / Expreso

Los establecimientos más pequeños que no tienen un generador, no corren con la misma suerte, estos son las panaderías, los gimnasios, las cafeterías y los gabinetes de belleza, que no solo se obligan a paralizar sus labores por falta de energía sino que no pueden hacer los cobros cuando deben. Allí, la alternativa es pagar en efectivo o hacer transferencias, a través de cada APP bancaria.

