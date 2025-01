El corte de flores arranca con mejor expectativa de precios

La industria florícola ecuatoriana se encuentra en una de sus temporadas más altas del año, con expectativas positivas tanto en volumen en víspera de San Valentín. El sector, que hasta noviembre de 2024 registró exportaciones por $ 925 millones (un 2,6 % más, según el Banco Central del Ecuador (BCE), espera capitalizar el hecho de que el Día del Amor se celebre un viernes, este año.

En el campo, el corte de tallo está en su punto máximo y se extenderá hasta el 6 de febrero, cuando se espera comiencen los embarques de exportación por San Valentín, la fuente del 28 % de la facturación anual de este sector. Guillermo Bustamante, de la hacienda Sacharose S.A. ubicada en Pifo, proyecta una cosecha de 200.000 tallos para esta temporada, lo que significaría un incremento del 10% en volumen y 15% en precios comparado con 2024.

La fecha será determinante para el comportamiento del mercado, explica Eduardo Letort, presidente del Directorio de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores). “La expectativa es positiva porque el 14 de febrero caerá un día viernes, lo que podría incentivar la demanda, porque se festeja en oficina y el fin de semana también en las casas. Cuando un Valentín cae domingo o lunes siempre es un Valentín más conservador para las ventas que tienen las floristerías, los deliverys, los supermercados”, señala.

Aún no hay proyecciones oficiales, pero Ginno Descalzi, gerente de la empresa Fiorentina Flowers, de Cayambe, cree que el mayor número de ingresos podrían venir en función de un incremento de volúmenes En su caso, dice, esperan crecer un 5 % o más. Celebrar el 14 febrero atado a un fin de semana, da la ventaja de que muchas empresas puedan despachar la totalidad de su oferta y evitar el stock.

Pugnas comerciales

La industria ecuatoriana asegura sentir alivio porque el impasse reciente entre Colombia y EE.UU. se haya resuelto, previo a una fecha clave. “Si bien en un principio pareciera que algo así nos favorecería, (por la mayor demanda y precios que recibirían), a largo plazo no es así porque nosotros no logramos cubrir los volúmenes de Colombia que, se calcula, exporta más de 1.600 millones a ese país., y por consiguiente el mercado estadounidense no va a tener las flores que necesita. Esa escasez podría hacer que los precios suban, pero también que el consumidor termine optando por otros productos”.

El sector mira con optimismo la buena relación entre el presidente Daniel Noboa y Donald Trump y espera que esta cercanía facilite las negociaciones para reducir el arancel del 7% que la flor ecuatoriana debe pagar para ingresar a EE.UU. Las opciones en la mesa incluyen un acuerdo comercial bilateral, el acuerdo IDEA o la renovación del ATPDEA.

Pero en el horizonte se vislumbran otras oportunidades. Los problemas fitosanitarios y los altos costos de flete que enfrenta Kenia han abierto las puertas para que Ecuador ingrese a mercados árabes, dice Letort, también gerente de la empresa Hoja Verde. Lo mismo pasa en otros mercados como “ Polonia, donde hace tres años no teníamos ventas, ahora estamos en un 3%. En China igual, hoy estamos por el 4%”. Las oportunidades con el mercado asiático, donde existe preferencia por la flor tinturada, podrían crecer más, a medida que avance la desgravación del arancel del 15 %, que establece el tratado comercial.

Kazajistan, socio clave

Kazajistan, país de Asia Central, figura como el segundo comprador de las flores ecuatorianas, después de Estados Unidos. Esto porque, explica Expoflores, desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrunia, este país se convirtió en un puente para llegar al mercado ruso. Según el BCE, hasta noviembre se exportaron $ 124 millones a ese país.

