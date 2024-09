Cooperativas, un crecimiento que pone en debate nuevas reglas

Siempre fue considerado como un mercado minúsculo, pero lo cierto es que la operación y el alcance que tienen varias cooperativas hoy bien podrían compararse al de un banco pequeño o mediano. En la actualidad, al menos 15 entidades, del segmento 1 de este mercado, suman activos que superan ya los $ 500 millones y un grupo de 5, ya ha rebasado los $ 1.000 millones.

Un crecimiento que, tal como contó ayer EXPRESO, se ha visto opacado por la menor capacidad que tienen las instituciones para poder frenar una alta cartera improductiva (el mismo segmento suma $ 1.359 millones, a julio de este año) y poder cubrirla (si se mira por segmentos y cartera hay casos en los que el nivel de provisión llega al 21 %). La situación se ha atribuido a la mala racha económica del país, que ha generado iliquidez en el mercado y ha impulsado altas moras; no obstante, hay quienes creen que las causas podrían ir más allá.

“Los tamaños que hoy tienen las cooperativas son importantes. Algunas operan como bancos, pero sin todos los controles, la rigidez que tienen estas instituciones. Quizás eso es lo que está faltando, quizás es lo que tendríamos que revisar”, opina Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, en torno a la expansión que viene teniendo esta industria.

En este sector se reconocen las debilidades que hoy tienen las cooperativas, pero no creen que eso se deba a una falta de regulación. Para Édgar Peñaherrera, gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored), lo que estaría faltando es afinar los métodos de inspección, para ordenar la expansión que han venido teniendo las 402 cooperativas que conforman actualmente este mercado. “Por ejemplo, tenemos que controlar mejor el número de oficinas que se abren. Esa vocación de querer llegar a otros lugares, de llevar servicios financieros a otros sitios donde a veces no se conoce bien al mercado”, opina.

Según la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria (SEPS), esta industria hasta junio de 2024, sumaba 4.662 puntos de atención a nivel nacional, muy por encima de los 1.533 registrados desde el 2019. Solo en el último año, en el que ya se consideraba económicamente malo, las empresas decidieron abrir en conjunto cerca de 400 oficinas más.“En ciudades como Quito era muy raro encontrar cooperativas de otras provincias, pero hoy están en todas partes. Pero, ¿qué es lo que pasa?Llegan a un lugar y para ganar mercado ofrecen tasas pasivas mucho más altas, pujando el precio del dinero hacia arriba; e igual, para entregar crédito, flexibilizan las normas, y es ahí donde se meten los malos pagadores”, señala Peñaherrera, quien asegura que esto es lo que explica la alta cartera improductiva que acumula el sector.

Sin embargo, Margarita Hernández, quien hace unos días dejó de liderar la SEPS, destaca su trabajo de 6 años de gestión, vinculado al diseño de mejores metodologías de supervisión, de acuerdo al nivel de riesgo de las entidades, y acompañamiento en la implementación de medidas, para mejorar los estándares de control, al mismo nivel de cualquier banco.

Uno de ellos es el de elevar del 2 % al 4,5 % del encaje bancario o los depósitos que mantienen las cooperativas como reserva dentro de la cuenta del Banco Central del Ecuador (BCE). Según una resolución de la Junta de Política Monetaria esto debe cumplirse de forma paulatina hasta el 2025.

Para Ortiz, equiparar el encaje al mismo nivel que tienen los bancos es una buena iniciativa pues no solo significa que las cooperativas tendrán que guardar más plata para respaldar sus depósitos sino que es una vía para ralentizar el ritmo de colocación de créditos, en un momento complicado para este mercado. “De alguna forma es plata que va al BCE y ya no la podrán prestar”, dice. No obstante, aboga por la revisión de otras medidas, como la que rige el esquema de constitución y participación de una cooperativa. “En este mercado no hay accionistas, hay cooperados, de gente que ha puesto sus depósitos para la cooperativa. Eso se aplica quizás hasta un determinado nivel y tamaño del negocio, pero en ciertas cooperativas más grandes quizás haga falta implementar un esquema distinto”, sostiene.

Hernández en cambio aboga, y deja como tarea a la nueva administración, el apoyar medidas “que comparezcan con la actual situación del sector”. Hay ciertas normas que también tendrían que ajustarse, como la de flexibilizar el acceso a los préstamos que se tienen con el fondo de liquidez, al que aportan las instituciones. “Tienen reglas muy duras, deberíamos replantearnos eso para que esta figura sirva para cuando se tiene un problema de iliquidez. No para tapar una situación como podría considerarse, ni para cambiar la condición de los números, sino para que sirvan en situaciones complejas como la actual”.

El mercado de cooperativas en cifras

Activos. En el país existen 402 cooperativas de ahorro y crédito. Desde la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el año 2012, todo el sector sumaba $ 6.027 millones en activos, actualmente esa cifra alcanza los $ 26.901 millones, un 346% más que hace once años atrás.

Cartera improductiva. Según datos públicos de la propia Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), la cartera improductiva solo en el segmento 1 (donde están las 44 cooperativas más grandes que acumulan el 84% de los activos totales del sector) se disparó de $ 304 millones a $ 1.359 millones, en los últimos cinco años.

Provisiones. Si bien uno esperaría mayores provisiones para cubrir los posibles impagos, las cifras demuestran todo lo contrario: Ese índice que en el 2019 era de 138 %, bajó al 90 %, en julio de este año. Si se mira esta cobertura por cooperativas y tipo de cartera, allí la cobertura llega a bajar al 21 %.

