Los contratos con las telefónicas siguen postergados, ¿Cómo afecta al servicio?

Los contratos de concesión para las operadoras de telefonía móvil aún no tienen fecha de renovación y, según el ministro de Telecomunicaciones, César Martín, aún no hay día tentativo para su firma. A un mes de que se cumpla la última prórroga, Martín señaló este miércoles 15 de enero que todavía no hay certeza en fecha para cerrar los acuerdos, pero se está trabajando en ello.

Ecuador busca seducir al viajero interno para impulsar su turismo Leer más

Aún no adelantó nada: ni si la firma ocurrirá antes o después de las elecciones presidenciales y legislativas que se realizarán en febrero próximo o si se dará en el primer trimestre de este año. Solo mencionó que se estará trabajando en ello.

Martín tampoco citó los motivos de la prórroga que permite que las operadoras continúen dando el servicio telefónico a los usuarios, solamente dijo que unos informes del Ministerio de Economía y Finanzas están entre los pendientes para concluir las negociaciones previo a firmar los contratos de concesión con las operadoras de telefonía móvil en Ecuador. Según el ministro, ese es un tema muy delicado en el que se está trabajando todavía.

Contrato para los próximos 15 años

Por su parte, Luis Benatuil, CEO de Telefónica Movistar, señaló que vienen trabajando en el tema desde el año pasado con Arcotel y el Mintel, pero debido a que los contratos están en negociación, no puede adelantar información sobre su contenido. Sin embargo, afirma que el proceso avanza bien y que desde Telefónica hay interés de poder renovar los contratos de concesión por los próximos 15 años.

Sin embargo, adelantó que dentro de los cambios en su contrato habrá buenas noticias, sobre todo en obligaciones que van a tener las operadoras.

Se trata de asuntos relacionados con el evento Alianzas para el impacto, transformación en tiempos de crisis, en el cual participaron Martín y Benatuil, un encuentro a propósito del décimo quinto aniversario de la Fundación Movistar. Allí hubo charlas y un panel sobre innovación en el que se tocaron puntos de cómo el acceso a herramientas digitales puede cambiar vidas.

En el contexto del evento, Benatuil, quien también preside la Fundación, señaló que en el marco de los nuevos contratos de concesión, las empresas deben contribuir en zonas rurales, llegando con mejor y mayor conectividad a rincones donde actualmente no hay cobertura. "Yo creo que eso es parte de lo que está incluido en el nuevo contrato de concesión".

Las prórrogas garantizan la provisión del servicio

El 2 de diciembre pasado, Martín dijo que el proceso estaba avanzando luego de que en septiembre se hiciera una prórroga para revisar algunas cláusulas adicionales para garantizar un mejor servicio para la gente, incluyendo lo relacionado a los problemas por los cortes debido a la crisis energética que se agudizó en el país especialmente entre octubre y noviembre del año pasado.

En esa ocasión, el ministro también señaló que la negociación tenía como novedad los techos tarifarios, porque no estaban en los contratos del 2008 y en los nuevos permitirán que el Estado pueda tener un control sobre ese tema.

Según Benatuil, desde Telefónica han tomado medidas y han hecho inversiones para poder evitar los cortes de servicio. "También nosotros necesitamos de la energía porque la red nuestra requiere de la energía eléctrica, la red nuestra tiene backups de energía, pero bueno, son backups de energía que aguantan hasta cuatro horas en promedio. Sin embargo, cuando tenemos cortes mucho más largos, obviamente el servicio no lo aguanta por completo", explicó.

Esto es lo que gana al mes una persona catalogada como pobre en Ecuador Leer más

Sin embargo, señaló que visto las medidas que han tomado dentro de la empresa y las que ha tomado el Gobierno, además de las mejoras en los embalses de las hidroeléctricas por las condiciones climáticas, es posible que cortes de 14 horas diarias como los ocurridos el año pasado no se repitan.

Los contratos que están en negociaciones son dos: uno es con Otecel S.A., que ha tenido cinco prórrogas, incluida la que termina el 15 de febrero y otro es con el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel S.A.), que sigue vigente, porque la prórroga no tenía un plazo determinado, pues esta terminará en el momento en el que las negociaciones concluyan.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO