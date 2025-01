Consejos para mejorar el historial crediticio y aprovechar repunte de créditos

Para este 2025 los bancos del país prometen dar más créditos a sus usuarios, especialmente a partir del segundo semestre. Esto, debido a que las entidades financieras del país cuentan mayor liquidez, que se ha reflejado en el incremento de los depósitos y es en parte gracias al superávit comercial y a desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Te puede interesar IESS Ecuador: En el país es posible jubilarse antes de los 60 años, entérate cómo

Pues el año pasado cerró con un crecimiento del casi 15 % de los depósitos frente a un 9 % de la cartera bruta de créditos.

Esa mayor disponibilidad de dólares en la economía también ha impacto en las tasas de interés de los créditos que pasó de 11,68 %, hasta septiembre de 2024, hasta 9,80 %, en los meses que le siguieron, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

¿Qué es NVIDIA y por qué reportó la mayor caída en la bolsa de la historia? Leer más

Es decir, para este nuevo año, 2025, los bancos están abiertos a ofrecer y entregar más préstamos con menor tasas de interés. No obstante, aquello no significa que todas las personas puedan acceder a estos beneficios.

Pero para poder contar con mayores posibilidades de acceder a créditos bancarios, la experta en Banca y Evaluación de Inversiones de la Espae- Escuela de Negocios de la Espol, Sonia Zurita, puntualiza a EXPRESO tres principales recomendaciones para que los usuarios puedan mejorar su historial crediticio y así aprovechar este repunte de créditos.

1.- Pagar las deudas a tiempo

El primero es pagar las deudas a tiempo, antes de la fecha límite. “A tiempo quiere decir no atrasarse ni siquiera un par de días, porque así sea un retraso de poco tiempo, queda esa referencia en el sistema”, explica la especialista.

Y con pagar a tiempo las deudas no solo se refiere al pago de las tarjetas de créditos o de otros créditos bancarios, sino también de, por ejemplo, deudas a casas comerciales por compra de electrodomésticos y cuotas de servicios como el plan telefónico.

2.- Reorganizar las deudas

Como una segunda e importante recomendación, Zurita explica que es necesario reorganizar las deudas, es decir intentar mantener solo las deudas con poca carga financiera. “Deshacerse de las deudas más caras y quedarse con las de menor costo financiero y ojalá las de menor tamaño”, detalla.

Empleo en Ecuador: Oportunidades con salarios de hasta $2,000 en múltiples sectores Leer más

3.- Intentar que las cuotas a pagar al mes no sobrepasen el 50 % del salario del usuario

Y como tercera recomendación, la especialista indica que es importante que las personas no adquieran deudas, cuyas cuotas en total y al mes sobrepasen el 50 % de sus ingresos. “Por ejemplo, si yo gano $1.000, debo intentar que todas mis cuotas juntas a pagar al mes, no superen los $500”, menciona.

Siguiendo estas recomendaciones, añade la experta, el historial crediticio de los usuarios en el sistema bancario mejorará de manera automática y sus niveles de probabilidades de que acceda a un nuevo crédito podrían subir. Podría, enfatiza, porque según explica, que los bancos entreguen un crédito depende mucho de la capacidad de pago del cliente.

“Porque se puede tener un historial de crédito súper bueno, pero cuando lo analiza el banco y se da cuenta de que se tiene poca capacidad de pago, entonces no le entregará el crédito, no por un mal pasado sino porque en ese momento no tendría cómo pagarle”, concluye.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE A EXPRESO!