La concesión de Sacha cobra factura en un ministro y técnico

“Que estemos alineados todos”, afirmó la ministra de Energía, Inés Manzano, al ser consultada sobre la remoción de funcionarios de Petroecuador y las razones detrás de estos cambios. “Ha pasado lo que tenía que pasar”, agregó.

Las salidas se producen en medio del polémico proceso de licitación del campo petrolero Sacha, considerado ‘la joya de la corona’ por ser el más productivo del país (con más de 75.000 barriles diarios, representando el 16 % de la producción nacional) y por contar con el mejor crudo.

Hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la posible concesión del campo por 20 años a un consorcio integrado por Amodaimi Oil Company S. L. (subsidiaria de la estatal china Sinopec) y Petrolia Ecuador S. A. (subsidiaria de New Stratus Energy Inc. de Canadá). Manzano indicó que el anuncio se realizará en los próximos días. EXPRESO conoció que la decisión del Gobierno se divulgará la próxima semana, luego del feriado de carnaval.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (Antep), han sido removidos 28 trabajadores, en su mayoría técnicos, junto con algunos cargos administrativos y tres gerentes.

“Esta situación está relacionada, en parte, con lo ocurrido en Sacha, pero responde fundamentalmente a una política interna de persecución que se desató tras denunciar la concesión de Sacha en septiembre del año pasado. Desde entonces se ha instaurado una política de autosabotaje en la empresa, caracterizada por cambios administrativos incomprensibles, movimientos de personal sin sentido y complicaciones en los procesos”, declaró David Almeida, secretario de Antep, a EXPRESO.

También se mencionó la salida de la gerente subrogante de Petroecuador, Leydi Jiménez, aunque la estatal aún no ha confirmado oficialmente su despido. Antep señaló que la funcionaria continuó firmando las notificaciones de despido hasta la noche del pasado miércoles 26 de febrero de 2025.

Manzano concluyó que próximamente se conformará un nuevo directorio para definir quiénes serán los nuevos líderes de Petroecuador.

La salida del ministro

Hace dos semanas, el proceso de concesión de Sacha obligó a Juan Carlos Vega a abandonar el Ministerio de Economía y Finanzas. Fuentes cercanas al exfuncionario señalaron a este Diario que ese fue el motivo principal de su salida. Esa versión también llegó a economistas de entidades financieras internacionales.

Las mismas autoridades del Gobierno habían mencionado que el proceso de licitación estaba detenido en el informe de impacto fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Tras la salida de Vega y la llegada de su reemplazo, Luis Alberto Jaramillo, el informe fue entregado al Comité de Licitación Hidrocarburífera (COHL) el pasado 24 de febrero.

¿Por qué ha sido tan polémico el proceso? Desde los trabajadores se ha mencionado que es un proceso “a dedo”. El consorcio, al estar conformado en mayor porcentaje por la empresa estatal china Sinopec, puede llevarse la licitación de manera directa, como lo dispone la ley.

Otro punto polémico es que el Estado espera beneficios por 6.314 millones de dólares, cuando el campo Sacha ha sido valorado en más de 14.000 millones de dólares, apenas el 45 %.

Para el experto petrolero Luis Calero, hay varios factores que hacen que sea poco favorable la licitación del campo. La primera tiene que ver con las “pocas credenciales técnicas y financieras” del consorcio. A eso se suma el beneficio neto para el Estado: más de 6.000 millones de dólares, pese a que el bloque petrolero ha sido valorado en más de 14.000 millones.

