La Comunidad Andina adoptó el Estatuto Migratorio Andino y dio paso al Observatorio de Mercurio

La Cancillería de Colombia informó que su titular, Claudia Blum, presidió hoy la XXVI Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que contó con la participación de sus homólogos Manuel Antonio Mejía de Ecuador y Edward Allan Wagner de Perú, y de Benjamín Blanco, Viceministro de Comercio Exterior de Bolivia.

En la cita virtual se adoptó el Estatuto Migratorio Andino y se presentó la Resolución 2197 que expide el Reglamento Observatorio Andino Encargado de la Gestión de la Información Oficial en Materia de Mercurio, reseñó a su vez el portal digital AlbertoNews.

“La Adopción del Estatuto Migratorio Andino permitirá avanzar en el objetivo de garantizar la libre circulación y residencia de los ciudadanos andinos al interior de la zona, lo que contribuirá a la dinamización del mercado laboral en nuestra subregión y a los intercambios sociales y humanos que enriquecen la identidad humana”, explicó Blum, cuyo país ocupa Presidencia Pro Tempore en la Comunidad Andina, desde julio de 2020.

Contra la minería ilegal

Asimismo, con la reglamentación del Observatorio de Mercurio se pone en marcha una iniciativa que busca mejorar la cooperación a través del intercambio de información y la elaboración de informes que servirán como insumo de política pública para el combate a la minería ilegal.

“Se adoptó una herramienta que no solo hace frente a la minería ilegal, sino que además contribuye a la protección de la salud y el medio ambiente, y mejora la cooperación entre países, reforzando de esta manera el avance en varios de los objetivos de desarrollo sostenible y generando efectos positivos en la vida de los ciudadanos de nuestra subregión”, dijo la Ministra.

Hoy fue la reunión virtual de los miembros de la Comunidad Andina. cortesía

Fortalecer la integración ambiental

En la reunión, la directora de APC Colombia, Ángela Ospina, y el Secretario General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, firmaron el Proyecto para el fortalecimiento de la Integración Ambiental de la CAN que tiene como objetivo la elaboración de una plataforma de información en la materia. Este proyecto es un desarrollo de la Carta Ambiental Andina que ha liderado Colombia durante su presidencia pro-tempore de la CAN.