Comparativa: Salario básico en Ecuador versus otros países de América Latina

Ecuador tiene uno de los salarios básicos más elevados de América Latina

Ecuador tiene el quinto salario mínimo más alto de América Latina en este año 2025, con $470 mensuales, según la plataforma Statista de estadísticas y datos de mercado que ofrece información cuantitativa.

Según el ranking, quien encabeza el recuadro con el mayor salario básico unificado (con sus cifras convertidas a dólares estadounidenses al tipo de cambio promedio), es Costa Rica con $726. En segundo lugar, está Uruguay con $586; después viene Chile con $565, y Panamá con $520.

Estos países han mantenido políticas de ajuste salarial vinculadas al costo de vida y productividad, lo que ha permitido que sus salarios mínimos superen el promedio regional.

¿Qué países están por debajo de Ecuador?

Por debajo de Ecuador se encuentran México con $447, Colombia con $349, Argentina con $312, Brasil con $284, Bolivia con $139, y Venezuela con apenas $3.60 mensuales, reflejando una profunda crisis económica.

Esta comparativa permite leer que, aunque Ecuador no lidera el ranking, se encuentra en una posición favorable respecto a sus vecinos. No obstante, la canasta básica familiar en el país, hasta enero pasado, estaba en alrededor de $800.

Por esta razón, sindicatos sociales y gremios de trabajadores han pedido al Gobierno del presidente Daniel Noboa que se incremente el salario para acercarlo al costo de vida. Uno de los últimos solicitantes fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en voz de su líder Marlon Vargas, quien pidió, entre las protestas por la eliminación del subsidio del diésel, que se equipare el salario básico a la canasta familiar.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la canasta básica familiar en Ecuador tuvo un valor de USD $798,31 en enero de 2025. Este indicador incluye gastos en alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, vestimenta y otros servicios esenciales para una familia promedio de cuatro miembros.

