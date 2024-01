Comerciantes piden mayor resguardo policial para operar

Un 80 % de los negocios ubicados en la avenida 9 de Octubre, casco comercial de Guayaquil, estuvieron cerrados el miércoles 10 de enero de 2024.

Los administradores de los almacenes, consultados por Diario EXPRESO, señalaron que no sienten que hay garantía de seguridad para abrir los negocios. Hasta las 10:30 en esta avenida solo se veía pocos policías municipales, pero no miembros de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas. "No vemos uniformados y eso no nos da la seguridad, por eso no abrimos. Ayer, martes 9 de enero de 2024, cuando iba rumbo a mi casa y todavía no habían liberado a los periodistas de TC Televisión, a la altura del Mercado Central delincuentes empezaron a disparar, lo que hice fue resguardarme", contó uno de los ejecutivos de ventas de las principales almacenes de electrodomésticos que hay en la avenida 9 de Octubre, que por temor prefirió no identificarse.

Los supermercados, como Mi Comisariato, que está en el centro, sí está atendiendo. Hasta el momento que se escribe este artículo hay pocos clientes comprando. La sede del Registro Civil está cerrado, la atención es virtual.

En la calle Panamá la mayoría de los restaurantes están cerrados, habían abierto solo dos hasta las 10:50 que Diario EXPRESO pasó por el lugar.

Los dueños de los negocios en este momento no han hecho cálculos de las pérdidas económicas, toda su atención está en resguardar la vida de sus colaboradores y apoyan las acciones que realice el Gobierno, para recuperar el orden público.

Avanzando por la calle Pedro Carbo si se ven policías, agentes de ATM y militares que resguardan al Municipio de Guayaquil y la Gobernación del Guayas.

