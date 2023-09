Los comerciantes de mercados deben justificar precios con documentos tributarios

Desde este lunes 25 de septiembre de 2023 los comerciantes que trabajan en los mercados recibirán una asesoría del Sistema de Rentas Internas (SRI) para usar los documentos tributarios en sus transacciones. Así lo dio a conocer el intendente de Policía Nacional de Guayas, José Andrés Ortiz, mientras realizaba un operativo en el mercado de Sauces IX a primeras horas de este jueves 21 de septiembre de 2023.

Ortíz explicó que los comerciantes señalaron que a ellos les están vendiendo el saco de limón, en la Terminal de Transferencia de Víveres, en Montebello, a 100 dólares; pero para demostrar ello tienen que tener la factura o nota de venta, porque debe existir la evidencia de que no hay especulación y de que el precio es por la ley de la economía de que si hay menos oferta y alta demanda suben los precios.

La autoridad explicó que durante este día tendrá una reunión con los comerciantes mayoristas que venden limones, para que expliquen cuál es la situación, porque el cítrico tiene un precio referencial que se debe respetar. En esta cita también estarán representantes del Ministerio de Agricultura.

Tal como ya lo explicó Diario EXPRESO días atrás el clima ha afectado al cultivo del limón y por ello no hay suficiente para atender la demanda, en especial en ciudades como Guayaquil donde parte de los platos típicos son los ceviches, el encebollado, cazuela, etc. que son comidas que requieren del cítrico para la preparación o para resaltar los sabores de los mariscos.

En el operativo que se realizó hoy la autoridad encontró una balanza que no estaba calibrada y puestos donde las listas de precios no estaban actualizadas, esto último es un problema que constantemente se encuentra en todos los controles que se realizan, al parecer los comerciantes no toman conciencia de la importancia de cumplir con las normas que existen.

En Ecuador la inflación es baja, en agosto fue de 0,50 %; pero los alimentos están caros por ejemplo la inflación del limón fue de 45,34 %; de cebolla paiteña, 19,56%; aguacate, 20,58 %, etc. Las autoridades buscan que el almuerzo del ecuatoriano no se encarezca más allá de lo que ya está provocando el clima, pero no logran bajar los precios

