Claudia Sheinbaum: “Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió este 4 de febrero de 2025 sobre los aranceles del 27 % anunciados por el presidente Daniel Noboa a los productos del país norteamericano que ingresen a Ecuador.

(Le Invitamos a leer también: Ecuador se mete en la guerra comercial con aranceles a México)

En su cadena informativa de todas las mañanas, la presidenta mexicana se refirió a le medida anunciada por Noboa tras una pregunta de un periodista.

“Ayer pregunté qué tanto importábamos (de Ecuador), creo que es el 0,4 (por ciento). Ya con eso te respondo”, dijo Sheinbaum, dichos que estuvieron acompañados de risas de los asistentes al informe diario de la mandataria.

El futuro del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y México: ¿Qué esperar? Leer más

Al ser consultada si existe algún plan para responder a Ecuador, Sheinbaum respondió “son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador”, sin dar detalles si aplicará aranceles a los productos ecuatorianos.

La justificación

El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que se plantea la medida mientras se firma el tratado de libre comercio entre ambas naciones. “Ratificamos nuestra postura de firmar un Tratado de Libre Comercio con México. Pero, hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27% a los productos que importamos, con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores”, dijo en X este lunes 3 de febrero de 2025.

La salud es un derecho, no una mercancía. https://t.co/vfADSYKjlG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 4, 2025

Las negociaciones entre ambas naciones para lograr un acuerdo comercial llevan suspendidas desde fines de 2022, por lo que expertos y ex ministros han señalado que los aranceles planteados por Ecuador no se justifican y no hay una razón técnica detrás.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE A EXPRESO!