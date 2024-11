Los ciberdelincuentes también buscan su ‘regalo de Navidad’

¡Cuidado, puede ser víctima de un ciberdelincuente! Marcos Pérez (nombre alterado para su protección) recibió esta semana un mensaje que decía: “Su paquete no pudo ser entregado debido a la información incorrecta de la dirección y su paquete ha sido devuelto al almacén. Por favor, actualice su información de dirección”. La reacción de Pérez fue pensar: “No he comprado nada y nadie conocido me ha avisado que me mandará algo. Entonces, esto es una estafa”.

En efecto, si Pérez daba clic, el ciberdelincuente hubiera robado toda la información que estaba en su celular, incluso de cuentas bancarias virtuales que tenía allí.

La estafa más común en esta época es el phishing, donde se hace una suplantación de identidad para robar. Existen varias modalidades, una es que el ciberdelincuente crea una página falsa, para que la persona coloque sus datos, como la información de las tarjetas de crédito, nombres, número de cédula y después venden todo eso en el mercado negro, indicó a Diario EXPRESO Bruno Sánchez, especialista en seguridad de la información.

Sánchez agregó que también suelen llegar un correo o mensaje falso, con una notificación diciendo que hubo un problema con un pedido. “Si es que la persona no ha realizado ningún pedido, no hay que dejar que le gane la curiosidad y debe evitar dar clic, porque si lo hace descarga una herramienta que permite robar información”, advirtió.

También hay quienes crean sitios web con faltas de ortografía y la persona cree que está comprando en el sitio oficial, al pagar con su tarjeta, es el ciberdelincuente quien recibe el dinero.

Se puede usar unas tarjetas temporales, que sirven para hacer compras una sola vez. Así no se ingresan los datos de la tarjeta de crédito, donde pueden robar. Bruno Sánchez especialista en seguridad de la información

Aparecen fundaciones falsas

En diciembre también aparecen los phishing de fundaciones falsas, envían campañas ficticias y muchas personas a las que les gusta ayudar son víctimas al donar dinero, pero esos dólares son para los ciberdelincuentes.

“En los dispositivos deben existir antivirus, que suelen detectar los sitios falsos. Igual lo mejor es comprar en tiendas de confianza y usar sus aplicaciones”, agregó Sánchez.

Es mejor hacer las compras en las aplicaciones de las tiendas reconocidas y evitar que exploten las emociones en el desespero por aprovechar una oferta, porque de eso se valen los ciberdelincuentes.

Las personas ahora pueden solicitar a los bancos unas tarjetas que sirven para comprar una sola vez, así no se usan los datos de la tarjeta de crédito.

Errores Es importante sospechar cuando en un anuncio hay una falta de ortografía o un nombre está mal escrito.

También hay que tener cuidado con las ofertas falsas. Promociones que parecen demasiado buenas para ser verdad en páginas o redes sociales poco confiables, manifestó Alejandro Varas, ingeniero informático, especialista en protección de datos personales y negocios digitales.

Varas destacó que la persona debe verificar la URL de la empresa y ver si es el sitio oficial de la tienda.

Existen ciberdelincuentes que crean páginas web que imitan tiendas reales. Antes de comprar, buscar opiniones en Google o revisar la URL. Alejandro Varas ingeniero informático, especialista en protección de datos personales y negocios digitales

Antes de comprar, se recomienda buscar opiniones en Google o revisar si la URL tiene “https”, subrayó Varas.

En caso de que se caiga en la trampa, hay que llamar pronto a los bancos, cancelar las tarjetas y cambiar todas las claves.

Lamentablemente, no hay que andar confiado, porque los ciberdelincuentes también buscan sus ‘regalos navideños’, engañando a las personas con mensajes falsos, que también se conocen como smishing.

