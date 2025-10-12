Expreso
Xi Jinping​, el presidente del gobierno chino.
Xi Jinping​, el presidente del gobierno chino.WANG ZHAO / POOL

China acusa a EE.UU. de minar el diálogo y deplora amenazas

El Gobierno “adoptará medidas resueltas” para protegerse

El Ministerio chino de Comercio acusó ayer a Estados Unidos de hacer descarrilar el diálogo comercial entre ambas potencias y aseguró que las “amenazas obstinadas de elevar los aranceles no son la forma correcta de llevarse bien con China“.

Un portavoz de esta cartera afirmó en un comunicado que las “contramedidas” anunciadas esta semana por Pekín, que incluyen nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y productos relacionados con su procesamiento, “son actos necesarios de defensa pasiva para preservar los legítimos derechos e intereses de las empresas e industrias chinas“.

“Esperamos que EE.UU. reconozca su error, avance con China en la misma dirección y regrese al camino del diálogo y las consultas”, aseveró el vocero, y advirtió de que si Washington insiste en tomar el camino erróneo, Pekín “adoptará medidas resueltas” para protegerse.

"No queremos la guerra, pero tampoco tememos" 

Sobre la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles del 100 % a los productos chinos y más controles a la exportación de tecnología en respuesta a las nuevas medidas anunciadas esta semana por Pekín, el portavoz advirtió de que la postura de su país respecto a la guerra comercial es consistente: “no la queremos, pero tampoco la tememos”, recalcó.

Así, Pekín acusó a Washington de abusar del concepto de seguridad nacional a la hora de aplicar controles de exportación discriminatorios, en especial sobre el sector de los chips y la tecnología de fabricación de semiconductores.

