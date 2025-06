Chifa clausurado por insalubridad en un hotel del centro de Guayaquil

Por una denuncia ciudadana, técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) realizaron una inspección a un establecimiento de comida tipo chifa ubicado en el segundo piso de un hotel en el centro de Guayaquil. La intervención reveló múltiples y graves infracciones a la normativa sanitaria, lo que derivó en la clausura inmediata del local, conforme al artículo 146, literal e), del Código Orgánico de la Salud.

Al ingresar al área de cocina, los inspectores fueron recibidos por una alarmante escena. Se evidenció que los manipuladores de alimentos fumaban mientras preparaban los platos, en clara violación a las normas higiénicas. Además, las instalaciones presentaban un avanzado deterioro: cocinas oxidadas, excesiva acumulación de grasa, ausencia de trampas de grasa (lo que provocaba el vertido directo de residuos al sifón) y almacenamiento inadecuado de químicos junto a zonas de preparación de alimentos.

La presencia de plagas era evidente. Cucarachas fueron encontradas entre utensilios y equipos de cocina, así como ventiladores impregnados de grasa sin ningún tipo de mantenimiento. Las refrigeradoras se encontraban en condiciones insalubres, con olores nauseabundos y mala manipulación de productos.

Durante la inspección también se encontraron anguilas eléctricas y cabezas de cerdo sin empaque secundario, siendo descongeladas en un lavadero sucio que contenía restos de comida. Ingredientes como sal, achiote y manteca eran almacenados sin cumplir los mínimos estándares de limpieza.

Otro hallazgo preocupante fue la exposición de vegetales, como rábanos, en una ventana abierta sin protección, lo que facilitaba su contaminación debido a la ubicación del local en una vía de alta circulación vehicular.

Finalmente, se decomisaron botellas de licor presuntamente de contrabando, sin registro sanitario, lo cual constituye una infracción adicional.

Debido a la gravedad de las condiciones encontradas y considerando que el chifa opera dentro de un hotel, ARCSA solicitó el apoyo de la Policía Nacional y de la Gobernación del Guayas para hacer efectiva la clausura del establecimiento. La autoridad sanitaria reitera su compromiso con la salud pública e invita a la ciudadanía a seguir denunciando situaciones que pongan en riesgo el bienestar colectivo.

El incumplimiento de las normas de higiene en un chifa en el centro de Guayaquil. Cortesía

Hay preocupación en el sector de restaurantes

Cada vez que la autoridad encuentra un negocio de comida que incumple con las normas de higiene se afectan las ventas en los restaurantes, en este caso de los chifa lo que genera preocupación para sus dueños; dado de que son locales que en Guayaquil muchos son extorsionados e incluso no pueden trabajar todo el tiempo que desean, porque la misma inseguridad no permite la llegada de los clientes, quienes prefieren no circular a altas horas de la noche.

Aunque la situación es compleja y la autoridad ha señalado que seguirá con los controles y que la mejor forma en que se pueden proteger quienes sí cumplen con las normas de higiene es solicitar a ARCSA la certificación AAA, que significa el cumplimiento pleno en limpieza en un negocio de comida. Los clientes buscan los restaurantes que están certificados por la ARCSA y para ellos cuentan con una aplicación que se puede bajar gratis, que da el nombre del local y su dirección y también sirve para denunciar a los que incumplen con la ley, como fue el caso de este chifa ubicado en el centro de Guayaquil. La aplicación se llama Arcsa Móvil.

