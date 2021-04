La CFN destinará $ 60 millones a pequeños negocios

Pese a detectar altos niveles de morosidad (hasta un 14 %), la banca pública sigue siendo esfuerzos por no defraudar su misión de ser una banca de desarrollo. En un contexto de iliquidez, la Corporación Financiera Nacional (CFN) ha sacado varios programas para dar financiamiento a los sectores más vulnerables. Uno de estos últimos servicios es Pyme Exprés, con el que espera dar más de $ 60 millones en créditos a los pequeños negocios.

El programa está dirigido a empresas que tengan una facturación de 100.000 a 5 millones de dólares. Este nuevo producto busca optimizar y agilizar en línea el proceso de solicitud en su primera etapa: el de la precalificación. Es decir, ahora el cliente puede conocer, por sí mismo y de manera inmediata, si califica o no para el préstamo destinado a financiar su proyecto.

Richard Ordóñez, subgerente general de Negocios de la CFN, aclaró que esto no quiere decir que el trámite esté aprobado, pero se trata de un primer filtro que permitirá ahorrar tiempos. “Con esto el interesado podrá iniciar su trámite sin tener que ingresar una serie de papeles. Antes se tenían que cumplir con muchos requisitos para al final enterarse de que no ha cumplido con los parámetros, se tenía que acercar a oficina y en vano porque después se enteraba que no era un cliente elegible”. Tras la calificación, el proceso no demorará más de 15 días, antes eran 30.

No obstante, con este programa no solo se busca ganar agilidad, Ordóñez dice que también se intenta mejorar las condiciones para que más negocios puedan acceder a recursos y puedan reactivarse. “Como son créditos para capital de trabajo lo vamos a prestar incluso con garantías quirografarias, antes solo se tomaban en cuenta las garantías hipotecarias”.

Los montos que se prestarán irán desde 150.000 dólares en el caso del segmento de Pymes (pequeñas y medianas) hasta los $ 300.000 para el sector empresarial.

La operación podrá gravarse hasta con 3 años de plazo. Las tasas se han ubicado en 8,75 % para las Pymes y 8 % para el sector empresarial, por debajo, sostiene, de lo que se ofrece en el mercado (11 y 9 %, respectivamente).

Con este programa, CFN espera ampliar su oferta en el campo de las Pymes, a donde va solo el 25 % de sus créditos totales.