Los centros comerciales atenderán con normalidad este jueves 18 y viernes 19

Por ser lugares donde funcionan supermercados y bancos no suspenderán el trabajo

Aunque el presidente Daniel Noboa decretó dos días de suspensión laboral para el sector público y privado, por la crisis energética, los centros comerciales van a trabajar con normalidad. Una de las razones es que en estos lugares funcionan bancos y supermercados, son sitios fundamentales que no pueden dejar a de atender a la ciudadanía.

Te invitamos a leer: El Gobierno decreta suspender dos días laborales por la crisis energética

El centro comercial Policentro, dijo mediante un comunicado, que consciente de la necesidad de atender a la comunidad, mantendrá su horario regular de operación, de 10:00 a 20:00 los días jueves 18 y viernes 19 de abril. "Con este comunicado, informamos a nuestros clientes y visitantes que nuestras instalaciones estarán disponibles como un espacio de opciones para sus jornadas profesionales durante estos días", dijo la vocera del centro comercial.

El SRI suspende la atención presencial y telefónica por crisis eléctrica Leer más

Otros siguen ese mismo parámetro porque además cuentan con generadores de energía eléctrica, entre esos están Mall de Sol, Mall de Sur, Village Plaza, los Ríocentro, etc. En sus páginas web no hay un anuncio de que no van a trabajar, en sus portales lo que promocionan son las ventas de artículos necesarios para el regreso a clases y las promociones por el Día de la Madre.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ