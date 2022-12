La tradición de que la mamá o la abuela estén hasta el último minuto en la cocina alistando la cena familiar por Navidad, tiene sus excepciones. Esto porque cada vez más crece la tendencia de solicitar la comida a un hotel o a un chef que ofrezca el servicio.

La opción no es nueva, pero este año los pedidos se han multiplicado. Entre las razones está el hecho de que muchos trabajan ese día, otros no quieren encargar esa agotadora labor a un familiar o porque se sienten más seguros al no tener que ir a un restaurante, comentaron los chefs consultados por Diario EXPRESO.

El incremento de las solicitudes va de un 15 % a un 70 %. Hay hoteles que indicaron que están a un 5 % de llegar a las ventas que tuvieron en el 2019. Por un asunto de organización o porque la carga laboral no deja coordinar todo con tiempo, hay quienes hacen su pedido el mismo día. “En ese caso, nuestra cocina está a disposición las 24 horas”, asegura Bayron Vallejo, gerente de alimentos y bebidas del hotel Oro Verde. Aquí el costo por persona es de 18 dólares e incluye una proteína más tres acompañantes.

Chef. Andrés Blanco es uno de los expertos en gastronomía que ofrecen un menú personalizado para las cenas de Navidad y de Fin de Año. CHRISTIAN VASCONEZ

Solo en este establecimiento, los pedidos a domicilio de las cenas navideñas ha crecido un 18 %. Para este sábado 24 de diciembre tiene que entregar cerca de 400. Llegan a cualquier lugar de Guayaquil, vía a Samborondón o vía a la costa. El envío tiene un costo adicional, que varía según la dirección.

En la lista de hoteles que tienen el servicio de menú para llevar también está el Hilton Colón o aquellos lugares típicos donde venden hornados de pavo y cerdo, como son Sanduchón, Sabrosón y Sabrocito, en Guayaquil.

Crece la tendencia de pedir la cena navideña a casa. Buscan la sazón que identifica al chef. Piden sabores diferentes, como el chocolate que se elabora con whisky. Alexandra Martillo,



directora ejecutiva de la Escuela Culinaria de las Américas

En esta temporada las familias se esmeran para darse el gusto de disfrutar de una buena comida gourmet. Por ello también buscan el servicio personalizado que dan los chefs. Las solicitudes que recibe Andrés Blanco han subido un 70 %. Sus platos cuestan entres 12 y 20 dólares por persona.

Otro chef es Daniel Luey. En su caso, los pedidos se han incrementado un 15 % en relación al 2021. Sus platos tienen un costo por persona que va de 14,45 a 16,45 dólares.

Nuestra cocina atenderá 24 horas. Solo para este 24 de diciembre tenemos que entregar cerca de 400 cenas. Otro de los productos más solicitados es el panetone.

Bayron Vallejo,



gerente de Alimentos del hotel Oro Verde

Hay especialistas gastronómicos que ofrecen servicios adicionales aparte de su oferta culinaria. Por ejemplo, Francisca Seminario ofrece la opción de platos de 12 dólares por persona, seis horas de DJ por 120 dólares y fotografía digital ilimitada durante todo el evento.

Hay propuestas que para todos los gustos. El Centro Cultural Casa del Mango por primer año ofrece lasaña, cangrejo a la termidor o canelones. De todos los pedidos que tienen, el 70 % de clientes han optado por el crustáceo. “Es una entrada que cuesta 50 dólares y es para ocho personas”, explica el cocinero del lugar, Juan Perrone.

En esta misma opción de comida típica está la Herencia Manabita. “Aquí rescatamos platillos y sabores caseros manabitas. El costo de las cenas navideñas es de 15 dólares. En comparación con el año pasado, nuestras reservas han aumentado un 30 %”, dice Lupe Gutiérrez, socia propietaria.

DESPACHO Para entregar la comida, los locales usan motorizados, taxis e incluso delivery.

De entrada hay tortilla de yuca, corviche o pastelillo. De plato fuerte, cualquier receta típica (los mariscos son los preferidos). Muchos optan también por los pastelillos de pollo rellenos del condumio navideño manabita y los colonches. Se puede solicitar un delivery o venir a ver el pedido. Atienden de 08:00 a 16:00.

En forma general, los pedidos a los chefs y negocios que ofrecen catering se pueden hacer 48 horas antes, excepto en los restaurantes de los hoteles que tienen la capacidad de prepararlos en el momento. Aplicará lo mismo para la cena de Año Nuevo.