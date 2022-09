La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) aseguró este 30 de septiembre de 2022 que ha llevado a cabo las acciones necesarias para preservar sus derechos y los del Estado ecuatoriano, por lo que no se recibirá la central de forma definitiva hasta que no estén resueltas todas las inconformidades o fallas, según los requisitos técnicos y legales que establece el contrato.

El comunicado de Celec se emitió luego de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional trató la posibilidad de recibir la central hidroeléctrica.

En la sesión del pasado 29 de septiembre, los legisladores conocieron y debatieron un informe de fiscalización a la construcción y operación de Coca Codo.

El documento que se discutió en la comisión planteaba como principal recomendación que el Gobierno no reciba de forma definitiva Coca Codo Sinclair, pues “las fallas y fisuras presentes en la infraestructura de la planta no garantizan la vida útil de la central”.

No obstante, asambleístas oficialistas argumentaron los problemas que traería no recibir la obra. La legisladora Ana Belén Cordero (CREO) aseguró que la hidroeléctrica abastece el 30 % de la energía al país, por lo el Gobierno está “entre la espada y la pared” al no recibirla.

Celec ratificó ayer los datos de Cordero y aseguró que al momento, la hidroeléctrica abastece aproximadamente el 30 % de la demanda energética del país. Además, Celec señaló que inició el proceso arbitral internacional en contra de Sinohydro Corporation, encargada de la construcción de la obra, el cual continúa desarrollándose conforme a lo que establece la normativa aplicable.

El objetivo de esta demanda es resolver, en forma definitiva, controversias contractuales pendientes entre las partes, sostuvo Celec.

Una de estas controversias trata sobre una solución definitiva ante el problema de las fisuras en los distribuidores de la central, las cuales se han duplicado y ya suman 17.499, según el informe leído en la Asamblea. El patrocinio de este arbitraje lo dirige la Procuraduría General del Estado junto con Celec.

El 27 de julio de 2022, Celec notificó una petición de mediación a las empresas encargadas del gerenciamiento y fiscalización del proyecto Coca Codo Sinclair.

La empresa pública ecuatoriana añadió que, paralelamente, se han coordinado acciones con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace, por su siglas en inglés) para llevar a cabo una inspección in situ, con el objetivo de analizar y proponer soluciones técnicas para el problema de fisuras detectado en los distribuidores de la central hidroeléctrica.