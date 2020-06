La catástrofe de una segunda ola

Cierres. En el centro-norte de Quito, locales comerciales de entretenimiento y vinculados al turismo han cerrado sus puertas tras no soportar el confinamiento de semanas anteriores.

Un temor que ya causa estragos. El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencial para Ecuador, cerró el miércoles pasado con un descenso del 5,85 %, hasta los $ 38,01 el barril, por el temor de los inversores a una propagación de la pandemia de COVID-19.

Los precios cayeron por el incremento del número de casos de esta enfermedad en Estados Unidos, que tuvo su segundo mayor aumento de nuevas infecciones desde que comenzó la crisis. También hubo registros de nuevos focos en Alemania, China, América Latina e India, lo cual preocupó a los mercados internacionales.

El temor a una segunda ola de contagios del coronavirus se apoderó del mundo la semana pasada, debido a la posibilidad de un nuevo confinamiento, que implicaría cerrar nuevamente negocios y ahondar la ya profunda recesión que vive el planeta.

No obstante, hay discrepancias entre expertos sobre si ya se puede hablar de una segunda ola de contagios, cuando aún no ha terminado la primera.

Según expertos, las secuelas que dejará esta crisis podrían ser muy graves, afectando el ritmo de recuperación a mediano plazo si se confirma “la segunda ola”. El temor al contagio y la incertidumbre sobre qué ha de suceder afectan el consumo, la inversión y el empleo; muchas empresas van a quedar muy débiles, tras navegar tantos trimestres difíciles.

¿Qué puede pasar con una segunda oleada en la economía ecuatoriana? Tras el cambio de semáforo de rojo a amarillo en la mayoría de cantones, los diferentes sectores económicos han comenzado a reactivarse y ahora buscan incrementar sus ventas y recuperar, en algo, las grandes pérdidas de estos meses.

En Quito, tras el incremento de contagios en las últimas semanas y la saturación de pacientes en hospitales, comenzó a sonar la posibilidad de regresar nuevamente al semáforo rojo, lo que encendió las alarmas de empresarios. Un nuevo confinamiento puede ser la estocada final para muchos negocios, asegura David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

La situación sería muy complicada para el sector comercial, sobre todo, debido a que las empresas deberán seguir pagando renta de locales, sueldos, etc. Sin embargo, López sostiene que las empresas ecuatorianas han tomado consciencia y han adoptado todos los protocolos, por lo cual no es probable que se apliquen nuevas medidas de confinamiento. Además, cree que la postura gubernamental es no tomar nuevas medidas de restricción por ahora.

Al país, 76 días de confinamiento estricto le costaron 15.863 millones de dólares y una recesión profunda en este 2020. El Banco Central del Ecuador (BCE) prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2020 presente un decrecimiento interanual en un rango comprendido entre el -7,3 % y el -9,6 %. Cualquiera de esos dos valores significaría la recesión más grande que ha sufrido el país desde 1967, año desde el cual lleva registros el Banco Central.

Para Santiago García, docente de Economía de la Universidad Central del Ecuador, una segunda oleada de contagios puede resultar completamente devastador para la economía nacional.

El catedrático asegura que Ecuador se ha presentado como uno de los países más vulnerables ante la complicada situación. Si bien no hay certezas de una segunda ola de contagios, esa posibilidad debe ser motivo para que la ciudadanía no baje la guardia y tome las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad, comenta el especialista.

¿Qué dicen los organismos internacionales? El pasado martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que los mayores efectos económicos por la pandemia ya pasaron. Se dieron en el primer trimestre de 2020 y, especialmente, en el segundo. Sin embargo, aunque ya se ven signos de recuperación en algunas naciones, hay contracciones en otras y las señales de recuperación son inciertas, puesto que todavía no hay una solución a la crisis de salud.

La consejera económica y directora del Departamento de Investigación del FMI, Gita Gopinath, explicó que si bien en los siguientes meses podrían surgir noticias de tratamientos y vacunas contra el COVID-19, también puede suceder que el virus no se contenga y con ello venga una segunda ola de contagios, a lo que se suma la posibilidad de tensiones geopolíticas.

El martes, el organismo empeoró sus perspectivas para América Latina y el Caribe, al pronosticar que su actividad económica se desplomará un 9,4 % este año por el impacto de la pandemia de COVID, 4,2 puntos más que en sus cálculos de abril.

La OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) prevé una recesión mundial del 6 % para 2020 si la propagación del coronavirus “permanece bajo control” y del 7,6 % en caso de una segunda ola, de acuerdo con las perspectivas económicas publicadas el 10 de junio de 2020.

José Orellana, socio de Biz Broker, asegura que algunas firmas multinacionales prevén que el comportamiento del virus se dé en forma de olas menores a la primera. Esto obligará, en algunos casos, a tomar medidas de confinamiento menos estrictas.

Para el analista, las empresas ya están adaptadas a la nueva normalidad y deberán enfrentar este tipo de inconvenientes, que no se solucionarán hasta que se encuentre una vacuna.

