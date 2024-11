El caso Isspol: de defensores, al ‘banquillo de interrogados’

Quienes asumieron la defensa del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), ante el atraco millonario que sufrió la entidad, hoy están bajo la lupa. Así lo demuestra el resultado preliminar de una auditoría que desde la Contraloría General del Estado (CGE) se ha iniciado sobre el proceso de contratación de abogados que lideró la última administración, para recuperar las inversiones fallidas, de las que fue víctima la institución, en medio de un caso de corrupción transnacional. No obstante, la medida genera rechazo.

Los cuestionamientos se recogen en los resultados provisionales del examen especial que Contraloría hace al proceso de contratación del servicio de asesoría legal, firmada en octubre de 2021 entre Renato González (quien hasta el 11 de noviembre pasado fue el director del Isspol) y el consorcio jurídico Gonzalo Córdova y Asociados. Este informe, al que EXPRESO tuvo acceso, observa supuestas irregularidades en el pago de 11 millones de dólares que se hizo al consultorio jurídico, a raíz del contrato que fijaba una remuneración de 900.000 dólares como honorarios fijos y un 3 % de honorarios variables, atados a los valores por recuperar, durante los dos años de duración del acuerdo.

Para quien no recuerde, el caso Isspol fue uno de los mayores escándalos de la historia financiera, no solo por tratarse de un atraco orquestado en el mercado de valores sino por la forma en que una red de actores, liderada por Jorge Chérrez, llegó a operar para, de manera esquemática, entramar en bonos y obligaciones más de 800 millones de dólares de las cuentas del seguro policial.

Sin embargo, Contraloría hoy pone en entredicho la forma en que se dio esta asesoría legal para la recuperación de faltantes. Entre varios temas, se detectan ciertas inconsistencias en los informes para los pagos, la “falta de documentación de respaldo de las gestiones directas” efectuadas para rescatar los bonos del Estado como actas de las reuniones mantenidas en el 2022, y la ausencia de un expediente electrónico del contrato.

Contraloría sobre caso Isspol: "Operación swap no constituyó una inversión

No obstante, la parte medular se centra en la operación swap, y en el mérito que se le quita al consorcio jurídico Córdova y Asociados en la recuperación de 295 millones de dólares. Para los auditores, “esta operación no constituyó una inversión para el Isspol; por lo que no correspondía a una gestión de recuperación del capital e intereses de los bonos tranzados, toda vez que estos activos financieros del Isspol permanecieron bajo custodia del DCV-BCE, por cuanto no se concretó la operación swap con la emisión de los GDN’s a favor del Isspol, es decir que no estuvieron en custodia de otro depósito”, se detalla.

Este Diario contactó a González, pero este se excusó de dar un pronunciamiento, puesto que “no tengo autorización para dar entrevistas sobre el tema Isspol desde marzo del 2024”, argumentó. Esteban Córdova, propietario del estudio jurídico observado, en cambio aplazó la entrevista por temas de agenda.

Lectura del borrador de resultados de auditoría

Para este miércoles 27 de noviembre de 2024 está previsto que la Contraloría haga lectura del borrador de estos resultados de auditoría, que de confirmarse podrían terminar en una sanción o glosa. Esto luego de que el exdirector del Isspol remitió al ente de control sus respuestas a las observaciones hechas.

A la redacción de este Diario, a través de una fuente confiable, llegó también este último documento, en el que González señala que con la ayuda del consorcio jurídico el seguro policial logró recuperar 305 millones de dólares, de los cuales 295 millones provinieron del swap.

“La analogía realizada por la Auditora respecto (a) que el swap no se llegó a realizar porque no cambió de custodio es falsa... es importante manifestar que los bonos de deuda interna custodiados por el Banco Central servirían de subyacente (garantía) de las GDN’s, Notas de Depósitos Globales, por ende nunca podían ser cambiados de custodio; pero sí podía ser cambiado, como en efecto ocurrió, el propietario o titular del bono, pasando de las cuentas del Isspol a la cuenta de Nats Cumco LLC”.

De esta forma, se agrega, el Isspol entregó la titularidad de los bonos, pero no se le entregó la titularidad de los GDN’s, “a pesar de que la operación en el mercado internacional se ejecutó”.

Fue el Consejo Directivo, se relata, el que autorizó en el 2015 la inversión swap, por lo que afirmar que esta operación nunca se dio “es alinearse a la teoría de las personas que hoy están siendo procesadas por Fiscalía en este caso; incluso a lo alegado por un prófugo de la justicia nacional e internacional como Jorge Chérrez Miño y otros autores confesos de haber recibido sobornos de este sujeto por su participación en las operaciones irregulares del Isspol”.

Alfonso Camacho, presidente de la Asociación de Policías en Servicio Pasivo, coincide con esta última teoría. “Me pregunto yo: ¿Busca la Contraloría santificar a Chérrez y otros procesados? ¿Se pretende afectar a quienes se enfrentaron a ellos y recuperar los recursos del Isspol? ¿La finalidad es advertir a cualquier estudio jurídico de valía que es preferible que eviten defender al Isspol en el futuro?”, manifestó en rechazo a lo que hace la Contraloría.

No obstante, hay otros policías en servicio pasivo (que prefieren no ser identificados) que solo esperan que la investigación continúe. “Sabemos que autoridades del Gobierno anterior e instituciones intervinieron para la recuperación de este dinero. Los abogados tienen que justificar por qué cobraron casi 11 millones de dólares. No nos pueden ver la cara de tontos”, señaló uno de ellos.

Para recuperar los 295 millones de dólares retenidos por el BCE se debió hacer una corrección del registro contable. No obstante, la Contraloría alega que este cambio se efectuó por disposición de la Superintendencia de Compañías “y no por gestiones directas del contratista”. Esto último es rechazado por Camacho, quien dijo que si bien la Superintendencia dio la autorización, se requería de la experticia jurídica para encaminar el proceso.

El Isspol tiene nuevo director

El coronel Juan Javier Silva Cabrera fue posesionado el pasado 12 de noviembre de 2024 como el nuevo director del Isspol, un día después de que Renato González dejara el cargo. Su salida genera opiniones encontradas entre quienes rechazan su gestión y quienes temen porque los recursos no se sigan recuperando.

Advertencias de ex administración

La anterior administración del Isspol, en sus respuestas a Contraloría, insiste en el riesgo que existe si los auditores “mantienen los criterios errados” y si sobre esa base se emite un informe distorsionado, que en cortes nacionales y de EE. UU. podría servir a quienes atracaron al Isspol para tener impunidad.

