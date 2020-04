Carmen Reinhart de Harvard: “Mi expectativa es que Ecuador irá al default”

Un colapso sin precedentes. La pandemia de COVID-19 ha golpeado de lleno a la economía global y las estimaciones de su impacto todavía están por verse. No obstante, analistas alrededor del mundo ya evalúan y analizan la situación. Carmen Reinhart, académica de la Universidad de Harvard, conversó con EXPRESO en días pasados, vía Skype, sobre el momento que vive el planeta en materia económica. Reinhart ha escrito libros sobre deuda de los países y es la economista más citada a nivel mundial del portal Ideas, una base de datos de bibliografía especializada en economía.

- ¿La crisis del coronavirus puede ser más grave que la crisis financiera de 2008-2009?

- Mi expectativa es que esto es mucho más severo, mucho peor. Es peor en muchas dimensiones. Revisando todas las crisis históricas no he encontrado nada parecido a la parálisis total que se ha generado como respuesta al virus. Es decir, las epidemias no son nuevas. Las epidemias son parte de la historia humana, pero las respuestas a esta epidemia, que han sido políticas diseñadas para evitar contagios, llevan un costo económico enorme. Son necesarias para generar vidas, pero generan desempleo, un colapso en actividades económicas. En sí, todas las actividades están afectadas: de las manufacturas a servicios. Esta crisis no solo es más profunda en la caída en Producto Interno Bruto, sino que afecta a más países. La crisis de 2008-2009 fue de países avanzados. Fue difícil para los emergentes, pero pasó rápido. Yo no creo que esta crisis no es solo de emergentes porque comenzó en China. Ha sido global.

- ¿La crisis actual se equipara a la Gran Depresión de los 30 del siglo pasado?

- Sí. No quiero decir que en este momento las políticas monetarias y fiscales están respondiendo agresivamente, con todo lo que tienen, para tratar de superar la crisis. Pero lo que tiene muy parecido a la crisis de los 30 es que el colapso es bastante abrupto. Estamos en un ambiente que le pega muy duro a Ecuador, en el que los precios de las materias primas, no solamente del petróleo sino de los ‘commodities’ en general, se han desplomado. La política fiscal ayuda a disminuir el desplome, pero yo creo que esto es lo más serio que hemos estado experimentando desde los 30.

- En ese contexto, ¿qué puede hacer Ecuador, dependiente del petróleo y en medio de un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI)?

- Lo que Ecuador puede hacer es limitado por el hecho de que el espacio fiscal está muy limitado. Ecuador no tiene opción de decir “el Gobierno se financia con inflación” porque es una economía dolarizada. En la parte macroeconómica las limitaciones son serias. Yo creo que la probabilidad de un ‘default’ es altísima. No lo digo a la ligera. Hay que ver qué ha estado ocurriendo con el riesgo país, con las calificadoras. A mí me sorprendería mucho que si no hay un abrupto final al conflicto entre Rusia y Arabia Saudita por el precio del petróleo, se recupere muy rápido. Mi expectativa es que Ecuador irá al default; si no es inmediato, es más tarde.

- ¿Qué debe hacer Ecuador con su acuerdo con el FMI? El mismo Fondo ha recomendado a los gobiernos incrementar el gasto fiscal y eso no va en línea con un programa de ajuste.

- Hay gastos y gastos. Estamos hablando en este momento de gastos que son específicos a la crisis, a la emergencia de salud que hay ahora. El problema fiscal de Ecuador, las demandas del Fondo, lo que muchos economistas ecuatorianos han planteado es un problema que viene de más atrás. Estamos combinando dos cosas que son distintas: yo creo que buscar apoyo del Fondo para un programa donde de verdad puedan contar con el apoyo del Fondo debe contar con la combinación de las dos cosas. Es decir, aumentos que están relacionados a tratar de sobrellevar la crisis presente, para limitar el contagio e infección, y medidas que ya se han discutido mucho en distintas etapas sobre ajustes. Quizás el Fondo en las condiciones presentes esté [no solo] más dispuesto a cambiar su línea de qué ajustes pide, sino también extender el horizonte. Esos ajustes yo creo que son un problema de largo plazo, un problema crónico y que tarde o temprano hay que atacar. Aunque yo diría en este momento que la prioridad es la crisis del coronavirus.

- ¿Un programa con el FMI renegociado puede incluir un monto mayor y más plazo?

- Es difícil predecir porque es después de toda una negociación. Como sabemos, las negociaciones a veces funcionan muy bien y a veces no se llega a ningún acuerdo. Es difícil predecir cómo va a terminar la negociación. Pero sí puedo decir con cierto nivel de confianza en este momento que el Fondo está lo mejor dispuesto a ser más flexible.

- ¿Ecuador debería ir pensando en renegociar su deuda en bonos soberanos?

- Claro que debe estar pensando en eso porque es muy difícil, como mencioné anteriormente. Ecuador está en una situación donde el costo de producción de petróleo está muy por debajo de los precios actuales. El precio del petróleo está muy por debajo de lo presupuestado para este año. La fragilidad fiscal es sustancial, la posibilidad de que en un ambiente tan volátil, en un ambiente tan adverso al riesgo, el Gobierno pueda salir y obtener nuevo financiamiento, cuando el resto del mundo está esperando una reestructuración. Las calificadoras están esperándolo, los mercados están esperándolo, yo creo que es sensato cuál es la estrategia mejor para llegar a esa reestructuración, en lugar de que esta venga en un momento de caos, cuando a última hora no se puedan hacer pagos de los compromisos existentes.

-¿Qué podría hacer el Gobierno inmediatamente?

- En la dimensión de salud, que es lo más inmediato, evitar una ola de contagios mayor. Las políticas de aislamiento, etc., pero esa es una dimensión en la cual yo diría hay que darle una prioridad enorme porque los costos de una epidemia a gran escala, el costo humano, es la primera prioridad. También hay que prepararse para manejar una reestructuración de deuda y también es un momento muy adecuado para tratar de reconstruir una relación con el FMI, porque me parece que Ecuador debe tomar en cuenta que en este momento, dada la emergencia global, el Fondo está predispuesto a compromisos.

