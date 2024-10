Camaroneros piden eliminar el 5 % del ISD a los generadores eléctricos

La decisión del Gobierno de dar marcha atrás al apagón industrial, que exigía a las empresas a desconectarse por 8 horas diarias, alivia al sector camaronero. No obstante, en medio de una nueva reprogramación de cortes, las industrias de este sector, el principal motor de las exportaciones del país, insisten en la necesidad de que el Gobierno mejore los incentivos que entrega, para que más empresas privadas puedan aportar a la generación eléctrica y operar sin intermitencias.

El Gobierno analiza subir el costo de la energía eléctrica a escala nacional Leer más

Se refieren a las ayudas que se entregan para la compra de generadores eléctricos como la eliminación del IVA, de los aranceles y créditos a través de BanEcuador. En el caso de los aranceles, dijo José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional Acuacultura (CNA), este beneficio, recordó, ya existía, con la vigencia de acuerdos comerciales con la Unión Europea y China, dos grandes proveedores de estos equipos.

"Hay subpartidas que ya estaban grabadas con arancel 0%, más bien, lo que habría que revisar es el Impuesto a la Salida de Divisas (IDS), donde tenemos un 5% que todavía se paga". Para analizar este tema, Camposano tiene previsto reunirse esta tarde con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, para revisar la gravación de este impuesto en materias primas, bienes de capitales y otros insumos.

El dirigente explicó de los problemas de generación eléctrica que están teniendo varios actores de la cadena productiva. "Usted tiene producto que cosecha, que tiene que entregarlo sí o sí en una fecha determinada, pero, ¿qué sucede si no lo entrega al empacador que no recibe el producto por problemas de energía? Usted tiene que mantener el camarón en la piscina y ese camarón tiene que comer y el 60 % de nuestros costos es el alimento balanceado. Si yo sigo alimentando todos los días a una biomasa, estoy entrando a pérdida por los costos de alimentación, además me estoy pasando de la talla comercial con esa empacadora".

Otra afectación, dice, la podrían sentir con el alimento balanceado. En la actualidad, la capacidad de operar de las fábricas que existen en este mercado, ha bajado. "Si ocho de las once fábricas de alimento, que equivalen al 95 % de alimento que requiere el país, tienen que dejar de trabajar porque se ven afectadas con cortes de hasta 10 horas, eso nos afecta. Si tienen que bajar un 20, un 30 % de su capacidad, automáticamente podemos entrar en desabastecimiento de balanceado", advirtió.

Noboa quita el subsidio eléctrico a las empresas mineras Leer más

RELACIONADAS Arroceros piden generadores eléctricos y revisar el precio de comercialización

Este 15 de octubre, los camaroneros, no fueron los únicos en poner reparos a esta política de ayudas. Los arroceros, se concentraron la mañana de este martes, en las afueras del Gobierno Zonal, para pedir al Gobierno abaratar el costo de generadores. Además se solicitó ampliar las formas de crédito que entrega BanEcuador.

Los préstamos anunciados recientemente, explicó, José Luis García, del Comité de Defensa de los Agricultores., no sirven para este sector, que requiere acceder a préstamos comunitarios y no individuales, como hasta ahora se ofrece. "Además, son créditos a tasas del 16%, un valor alto que no podemos asumir en este momento", agregó.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ