Camaroneras de la India aumentan su producción por la crisis de seguridad en Ecuador

Estragos de la crisis de inseguridad en Ecuador. Empresas camaroneras de la India aumentaron su producción tras las imágenes que dieron la vuelta al mundo sobre la ola de violencia causada por las bandas narco delictivas.

Las empresas de ese país especulan que podrían beneficiarse de una probable interrupción del suministro de camarón de las compañías ecuatorianas debido a la interrupción de sus operaciones por los actos terroristas, informó Bloomberg, la plataforma especializada en información financiera.

Por ejemplo, la empresa india Avanti Feeds Ltd., el referente del sector, subió un 11% la producción el pasado viernes 12 de enero de 2024 para cerrar en su nivel más alto en casi dos años, señaló Bloomberg. Sus acciones han subido un 26 % desde el martes, cuando el mundo se dio cuenta de la crisis de seguridad en Ecuador. Mientras que Apex Frozen Foods Ltd. subió más del 7%, y Waterbase Ltd. subió un 12% hasta su nivel más alto desde febrero de 2022.

Las acciones de las empresas pesqueras indias han estado en la cola de los mercados más internacionales en los últimos años, ya que los envíos a Estados Unidos se estancaron, mientras que Ecuador pudo capturar una porción mayor del mercado, reportó Bloomberg.

"Con la actual situación política en Ecuador y los informes de que la industria del camarón enfrenta impuestos más altos, las empresas indias tienen la oportunidad de aprovechar el déficit de oferta", señaló Kranthi Bathini, un estratega de WealthMills Securities Pvt, citado por la agencia de noticias.

La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) de Ecuador ha señalado que al cierre de 2023 tuvo un gasto anual de 80 millones de dólares en materia de seguridad y sufrió 77 incidentes delictivos, que dejaron cuatro muertos y 58 heridos.

En ese contexto, el sector exportador ha señalado que apoya las medidas de "guerra al terrorismo" del presidente Daniel Noboa.

