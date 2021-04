En el país, el sueldo promedio disminuyó $ 123 entre enero y marzo

Las estadísticas laborales del INEC muestran que el mercado laboral no ha variado mucho durante el primer trimestre del año. Según la entidad, la tasa de desempleo a marzo alcanzó el 5,5%, casi al mismo nivel del 5,7% que marcó enero y febrero. No obstante, el deterioro de la oferta no deja de ocultarse en las cifras que hablan de las pérdidas del empleo de calidad y del retroceso que continúan teniendo los salarios.

Las cifras publicadas este 23 de abril de 2021 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) señalan que el salario promedio, a nivel nacional se ubicó en $ 311,3, muy por debajo de los $ 434,7 registrados en enero de este mismo año, fecha desde la cual el instituto empezó a publicar sus cifras de forma mensual. Esa baja representa $ 123 menos en los ingresos.

De acuerdo con las estadísticas, de enero a marzo el salario promedio para los hombres cayó de $ 455,2 a $ 325,5, mientras que el de las mujeres descendió de $ 400,8 a $ 287,4.

Las condiciones de trabajo se deterioraron aún más con los efectos de la pandemia. No solo se han disminuido jornadas y salarios, sino que se siguen perdiendo plazas de empleo formal.

Según el INEC, en enero 2'823.907 de personas tenían un trabajo adecuado, versus las 2'771.131 de marzo; es decir, que en dos meses llegaron a eliminarse 52.776 de este tipo de empleos, del que se benefician personas que perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo ($ 400) y otros beneficios.

Las cifras reflejan que empleo adecuado alcanzó una tasa del 34,0%, en igual nivel de enero de este año. Eso, mientras el subempleo alcanzó el 22,7% versus el 22,3% de antes.