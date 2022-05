Ecuador llevará una propuesta de preferencias comerciales con Estados Unidos, aprovechando la cita de la Cumbre de las Américas, que será del 6 al 10 de junio de este año. Sobre esto, explica a Diario EXPRESO Felipe Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito (Amcham).

- ¿Cómo va el tema de firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos?

- Hay que recordar que hace más de 15 años decidimos no firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos. En esa época ese país quería firmar acuerdos comerciales con otros países, principalmente con los que están cerca en América Latina. De allí hacia adelante, Estados Unidos cambió y actualmente la administración no tiene en su agenda firmar acuerdos con otros países. Ha dicho con otras naciones en forma general, pero ello incluye a Ecuador, sin ser mencionado especialmente. No sé qué pasará más adelante, pero ahora en su radar no tiene un acuerdo comercial.

- ¿Y ahora que Ecuador busca el acuerdo comercial, qué va a pasar?

- Se buscan alternativas a través de un sistema de preferencias ampliadas. Sé que el Gobierno de Ecuador está trabajando para presentar a las autoridades de Estados Unidos esta propuesta. Es una idea que estamos apoyando, para que de alguna manera la exportación ecuatoriana hacia Estados Unidos tenga preferencias arancelarias, porque un 23 % de nuestras exportaciones va a ese destino.

- ¿Cuánto ha avanzado esta propuesta de Ecuador para Estados Unidos?

- El Gobierno está trabajando fuertemente. Hay un proyecto en el Congreso de Estados Unidos para Ecuador, que abarca varias cooperaciones en temas de seguridad, social, educación, etc. La idea es incluir en este proyecto un esquema de preferencias comerciales y se lo va a plantear en próxima fecha.

Su labor Felipe Espinosa es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito. Es miembro del Directorio del Comité Empresarial Ecuatoriano y presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. Es miembro de Diálogos Vitales en Ecuador y pertenece al directorio de Junior Achievement Ecuador.

- ¿Puntualmente cuándo?

- Se lo llevará en la Cumbre de las Américas, que será en junio. La cumbre está orientada para tratar temas sociales, pero se va a aprovechar para contar de estas ideas. Lo que sí hay que tener claro, es que tratar este tema no será de una sola reunión.

- ¿Desde Amcham cómo están empujando esta propuesta?

- Hemos trabajado durante varios años junto a las autoridades, que incluyen las reuniones con el TIC. Hemos estado presentes dando información, apoyando, etc. Es importante destacar que no hemos renunciado a la aspiración de tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, lo vamos a seguir buscando.

Contexto Ecuador tiene en sus metas ampliar sus acuerdos comerciales, es parte de los proyectos del gobierno de Guillermo Lasso. Pero no es parte del plan de Estados Unidos firmar ahora Tratados de Libre Comercio. Frente a la postura del principal socio comercial del país, se buscan alternativas en el Congreso de EE. UU.

- ¿Está determinada la fecha de una nueva reunión con el Consejo de Comercio e Inversiones de Estados Unidos (TIC)?

- No está determinada una nueva reunión, no creo que exista una nueva cita este año. Se va a avanzar en el tema comercial con Estados Unidos por otros frentes, como lo he explicado.

- ¿Cuáles son los avances que hay con el TIC?

- Se sigue afianzando y reconstruyendo la relación con Estados Unidos, en esta tarea se está desde el 2017. A esta fecha se está en un punto alto en la relación y ha llevado años reconstruir la confianza.

No hemos renunciado a seguir buscando un acuerdo comercial con Estados Unidos.

- ¿Cuáles son los puntos que han permitido reconstruir esa confianza?

- La base es respetar lo prometido, no cambiar las reglas del juego de un momento a otro. Por ejemplo, el camarón, el banano y las flores no solo se exportan por su calidad, sino que son sectores que cumplen con sus compromisos con sus compradores. Se trata de tener respeto a las reglas del juego a través de toda la relación comercial, el respeto institucional, el respeto del Estado de derecho, el respeto a los contratos; todo esto viene atado a la confianza necesaria para atraer inversiones extranjeras y ampliar el comercio exterior.