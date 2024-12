Brasil, el gigante latino le da la espalda al camarón local

Como ‘contragolpe’, los exportadores piden al Gobierno no negociar la reducción de aranceles para vehículos brasileños

Desde el lunes 9 de diciembre, Ecuador ya no podrá exportar camarón a Brasil debido a supuestas inconformidades sanitarias detectadas en una auditoría realizada por el Departamento de Defensa Agropecuaria de ese país vecino. Sin embargo, para la Cámara de Acuacultura de Ecuador, se trata de una decisión “política y no técnica”.

Este veto representaría para Ecuador una pérdida de alrededor de 6 millones de dólares al año, que era lo que se lograba por las exportaciones anuales al gigante sudamericano, según menciona a EXPRESO el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) y principal del Directorio de Gremios de Exportadores (Cordex), José Antonio Camposano.

“Es una ilegalidad que no tiene sustento técnico ni jurídico. En una muestra de proteccionismo vergonzoso, los ministros del ramo en Brasil, junto con los productores, celebran el haber bloqueado al camarón ecuatoriano”, menciona Camposano.

Y es que indica el vocero de Cordex, Ecuador ya estaba ajustado a los requerimientos de Brasil cuando, en el análisis de riesgo que se realizó en 2017, ese país determinó, en función de las normas internacionales, qué tipo de productos Ecuador le podía vender: camarón pelado y desvenado y camarón cocido.

La decisión del veto fue tomada por los ministerios de Agricultura y de Pesca de Brasil después de realizar una auditoría al servicio veterinario ecuatoriano que detectó “irregularidades” y el incumplimiento de requisitos sanitarios exigidos por ese país, según un comunicado conjunto de ambas carteras.

No es la primera vez que ese país busca bloquear la importación del camarón de Ecuador, dijo el dirigente. Ya lo hizo hace 15 años y lo ha venido intentando de nuevo, como una medida proteccionista para resaltar su producción local, aunque eso signifique que el consumidor brasileño tendrá que comprar un camarón más caro y de menos calidad.

El vocero de la CNA indica que los exportadores ecuatorianos no han sido notificados oficialmente por esta medida tomada en Brasil, pero que ante la noticia ya han pedido al Ministerio de la Producción de Ecuador que se levante de la mesa de negociación sobre la profundización del Acuerdo Económico 59, a través del cual Brasil buscaba conseguir una reducción de aranceles a los vehículos de exportación.

“Advertimos en las reuniones que esto se iba a dar. Que, si Ecuador se veía afectado en los intereses camaroneros, pues había que levantarse de la mesa de negociación, porque no tiene sentido negociar con un país que nos bloquea nuestros productos. Ya hemos hecho el pedido formal y creo que hoy la industria brasileña de vehículos puede despedirse del mercado ecuatoriano”, añadió Camposano.

Según Brasil, la suspensión se mantendrá hasta que Ecuador corrija las deficiencias señaladas en el informe técnico. Esta decisión se suma a las afectaciones del sector camaronero ecuatoriano, que cerrará este año con una facturación de 500 millones de dólares menos que en 2023 y que ve un panorama oscuro para el nuevo año, cuando a partir de abril de 2025 enfrentará el pago de al menos un 2,5 % del ISD por la importación de materia prima.

De acuerdo a los datos de la CNA, de enero a octubre de 2024, Ecuador exportó 2.202’944.863 libras de camarón al extranjero. Esto fue un poco menos que en el 2023 cuando exportó 2.227’371,279 libras.

En lo que va del año, el país ha debido enfrentar reclamos parecidos. En febrero pasado, China suspendió la importación de 9 empresas camaroneras ecuatorianas por presuntas detecciones de metabisulfito por encima de los límites permitidos, aunque cuatro meses después la Aduana de ese país levantó la restricción. Asimismo, en octubre pasado, Estados Unidos no pudo sancionar al camarón ecuatoriano al no comprobar una práctica de dumping por el que había sido acusado un año antes por la Asociación Estadounidense de Procesadores de Camarón (ASPA).

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Gobierno. Acuacultura señaló ayer tener el respaldo del Ministerio de Producción, el que hasta ayer no se había pronunciado sobre el veto.

PROVEEDOR PRINCIPAL

Brasil no es el principal destino del camarón ecuatoriano. Pues del total de exportaciones de este producto que hace Ecuador, apenas un 2,4% va para América. (El primer destino es China con una participación del 53 %); no obstante, no deja de ser un mercado importante, ya que Ecuador sí era su principal proveedor, con el 80% de sus importaciones de camarón.

