Bono de Desarrollo Humano: desafíos y oportunidades del próximo Gobierno

El Bono de Desarrollo Humano no debería ser para el próximo Gobierno la única alternativa para salir de la pobreza

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) ha sido una de las principales estrategias del gobierno ecuatoriano para apoyar a las familias más vulnerables, proporcionando una ayuda económica mensual. Sin embargo, la efectividad y sostenibilidad de este bono han sido objeto de debate, especialmente en un país donde las problemáticas estructurales, como la pobreza y el desempleo, son profundas.

El BDH ha tenido un impacto significativo en la vida de muchas familias en situación de extrema pobreza. No obstante, la opinión de expertos y analistas varía sobre la necesidad de este tipo de ayudas, y muchos consideran que el bono no resuelve las causas subyacentes de la pobreza. En palabras de Carlos Barrionuevo, abogado laborista especializado en temas laborales, el BDH es una medida válida pero parcial. "La verdad es que este tema sale de mi especialidad, y no soy muy 'fan' de ese bono, pero entiendo por qué lo dan. El problema es que estas personas pobres o en extrema pobreza lo son, en gran medida, por culpa del Estado y sus regulaciones", señala Barrionuevo.

Bono de Desarrollo Humano: ¿Cómo puedo afiliarme al IESS pagando $ 2? Leer más

Según el abogado, la estructura actual de la economía ecuatoriana, con un mercado laboral rígido y con poca seguridad jurídica, genera una brecha de pobreza que no se resuelve simplemente con bonos. “Si se flexibilizase la legislación laboral y hubiera seguridad jurídica, aumentaría el empleo formal y bajaría la pobreza, lo que a su vez evitaría que el Estado gastara tanto dinero en el BDH”, explica Barrionuevo. Para él, es como si el Estado “te rompiese las piernas, pero luego te da muletas y debes agradecerle”.

Los desafíos para el próximo Gobierno

Con la llegada del 2025 , el próximo gobierno se enfrenta a grandes desafíos en relación con el BDH y el bienestar social. A pesar de que el bono ha sido una herramienta crucial para mitigar los efectos de la pobreza, su sostenibilidad y eficiencia deben ser evaluadas a fondo. En este sentido, se vislumbran varios problemas:

Sostenibilidad financiera: El BDH representa un gasto considerable para el gobierno, y con el panorama económico actual, los recursos destinados a este bono podrían verse reducidos en los próximos años. La crisis económica y la necesidad de reducir el déficit fiscal podrían poner en peligro la continuidad de la ayuda económica en su forma actual. Dependencia del Bono: La mayor preocupación es que el bono crea una dependencia a corto plazo, sin ofrecer soluciones a largo plazo. Sin una mejora estructural en la economía y el mercado laboral, la pobreza seguirá siendo un ciclo que se perpetúa. Ineficiencia del Sistema: El bono se entrega a aquellas familias registradas en el Registro Social del MIES, pero este sistema no siempre refleja la realidad completa de las necesidades de las familias ecuatorianas. En muchos casos, el bono no llega a quienes realmente lo necesitan, mientras que otros reciben la ayuda de manera no proporcional a su vulnerabilidad.

Las oportunidades para transformar el sistema

Para el futuro, el próximo gobierno tiene la oportunidad de replantear y rediseñar las políticas públicas relacionadas con el BDH, para garantizar que este apoyo se convierta en un impulso hacia la autonomía económica y no en una solución temporal.

¿Cómo inscribirse para el Bono de Desarrollo Humano en abril de 2025? Leer más

Para el economista Hernán Cevallos, una reforma laboral podría ser una de las claves para reducir la pobreza en Ecuador. "Un sistema laboral más flexible y con mayor seguridad jurídica no solo incrementaría la formalización del empleo, sino que también facilitaría la creación de nuevas oportunidades de trabajo, mejorando la calidad de vida de las familias y reduciendo la necesidad de asistencia económica del Estado", asegura.

El próximo gobierno podría invertir más recursos en educación y capacitación laboral para ofrecer a las personas en situación de pobreza las herramientas necesarias para ingresar al mercado laboral formal. "A largo plazo, esto podría reducir la dependencia del BDH y fomentar la autosuficiencia", alega.

Además, de fomentar programas de microcréditos, apoyos a pequeños emprendedores y la creación de políticas públicas que favorezcan la inclusión económica de los sectores más empobrecidos, podría ser una alternativa para que las familias no solo dependan de un bono mensual, sino que también se empoderarán para mejorar su situación económica de manera autónoma.

El futuro del Bono de Desarrollo Humano dependerá de la capacidad del próximo gobierno para enfrentar los desafíos estructurales de la economía ecuatoriana. "Si bien el bono es necesario como una ayuda de emergencia para las familias más vulnerables, no puede ser la única solución a la pobreza", concluye el especialista.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ.