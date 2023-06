En mayo pasado cumplió un año como superintendente de Compañías y, en todo este tiempo, Marco López asegura haber hecho lo necesario para reforzar el control de un mercado bursátil, que aún tiene entre sus pendientes el mejorar su dinámica. Nuevas reformas, que incluyan un mayor impulso estatal, dice, podrían ser una oportunidad.

- ¿Cuál ha sido su rol para recuperar la imagen de un mercado de valores que se vio afectado por actos de corrupción?

- Este es un tema que habría que preguntarle al usuario, sobre cómo ve y cómo siente hoy a la Superintendencia. Seguimos teniendo ciertos limitantes, sobre todo el tema informático, de sistemas, porque aún estamos en proceso de mejorar eso. Pero más allá de aquello, sí se ha trabajado en la institucionalidad.

- ¿También en lo que prometió, en el tema de sanear al ente de los malos elementos?

- Hoy todos nuestros niveles jerárquicos, como intendencias, direcciones, están integrados por nuevos funcionarios. Los malos elementos, sobre los cuales había algún tipo de sospecha y que pude sacar, salieron. No es que se encontró algo grave, más que irregularidades, fue por sospechas. A otros que no se pudo sacar, por ser funcionarios de carrera (para liquidarlos se requieren recursos), fueron puestos en áreas con menos riesgo, donde no se toman decisiones.

- Esa tarea fue casa adentro, ¿pero y casa afuera? ¿Qué hay con otros actores como las bolsas, las casas de valores?

- Hemos logrado intensificar los controles. A pesar de que los tiempos son delicados, no hemos tenido nuevos escándalos. Si hay emisiones que no fueron aprobadas por mi gestión pero que hoy tienen problemas de impago, pues las estamos manejando para que la pérdida sea la menor posible.

- Este mercado espera nuevas reformas con el decreto ley que el Gobierno enviará a la Corte Constitucional en los próximos días. ¿Son partícipes de esto?

- Así es, estamos aportando también en una reforma que considero absolutamente necesaria. Lo que se quiere aclarar son temas relacionados a cómo dar a este mercado una mayor transparencia y la dinámica necesaria a través de una puja de oferta y demanda (de títulos valores), cómo se logra una mayor formación de precios, cómo se logra una curva de rendimiento, cómo se norman las transacciones transfronterizas.

- ¿Y cómo logramos eso si tenemos dos bolsas que se dan la espalda? No se unifican, tal como ha pasado en la región.

- Ese es otro punto sobre el que se quiere armar un dilema donde no lo hay. Lo que importa es que exista un solo mecanismo de negociación bursátil, en eso hay que trabajar. Un mecanismo al que todos tengan acceso para que sea posible formar precios y curvas de rendimientos de estos papeles, donde se genere información que sirva de referencia para este mercado... pero eso no es todo. ¿Alguien se ha preguntado por qué movemos el volumen de capitales que movemos? ¿Alguien ha dicho por qué en el Ecuador hay más de 50 formas de títulos del Estado cuando lo que existe en el primer mundo es un solo tipo de bono? ¿Por qué el Estado no sale a vender bonos en el mercado a través de subastas como se hacía antes?

-¿Pero esa dinámica, como se ha dicho, no debería venir de las empresas privadas?

- La lógica en los mercados de valores mundiales ha sido esa. Es el Estado el que sale a vender y dinamiza fuertemente el mercado. Y esto es algo que debe retomarse. En el año 94 se transaban más de 60 acciones, se transaban todos los títulos del Estado en las bolsas. Existía un sistema del mercado extrabursátil, a través del cual todo el sistema bancario hacía sus transacciones y quedaban registradas las transacciones en esa época. Hoy eso debe retomarse porque es la única forma de dar vida. Se dinamiza el mercado secundario.

- ¿Y esto no se consigue con la unificación que encaminan las bolsas de otros países? ¿Esa gestión no es de envidiar?

- Tenemos que envidiarles mucho, pero en el sentido de cómo han capitalizado sus mercados. Nosotros no hemos sabido capitalizar una fortaleza como la dolarización. Cuando usted tiene un país con más de 1.800 puntos de riesgo país, con inestabilidad política, que en seis meses no sabe qué tendencia política va a venir, que no entiende que debemos seguir un mismo modelo económico como lo hace Perú o Chile, es difícil atraer inversión.

- Acá no se habla de unificación, pero ambas bolsas han optado por integrarse a la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas (Amerca). En ese sentido, ¿qué oportunidades existen?

- Es una ventana para dar a conocer las oportunidades que existen en el país, pero antes debemos mejorar en lo que he venido hablando y sobre todo trabajar en regulación. No es que no estamos listos para eso, pero falta un reglamento en cuanto a transacciones transfronterizas y eso es lo que debe incluir la próxima reforma. El fin de esto es permitir que los operadores puedan estar transfronterizamente actuando, para luego pensar en la integración. Las integraciones no son tan sencillas.

SU PERFIL

Es el superintendente de Compañías, Valores y Seguros. Ingeniero comercial, magíster en Administración de Negocios. Ha trabajado como delegado del Ejecutivo ante la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, fue miembro del Observatorio de Política Fiscal, miembro del Directorio del Banco Central del Ecuador e intendente del Mercado de Valores. Ejercerá sus funciones hasta el año 2024.