Bitcoin cae por “efecto Trump”: este es su precio hoy, 11 de octubre

Bitcoin cayó más de 7% este 11 de octubre tras declaraciones de Donald Trump.

Bitcoin volvió a sacudir al mundo financiero, pero esta vez con una caída. Este sábado 11 de octubre, el valor de la criptomoneda más famosa del planeta abrió una nueva jornada con más de un 7% de caída tras nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra China.

Las tensiones geopolíticas volvieron al centro de la escena luego de que Trump advirtiera sobre “aranceles masivos” y la posible cancelación de su próxima reunión con el presidente chino, Xi Jinping. Las palabras del mandatario encendieron las alarmas en los mercados y provocaron una oleada de ventas en activos de riesgo, especialmente en el mundo cripto.

Ola de ventas sacude a Bitcoin y Ethereum

El golpe no fue menor. Según datos del sitio especializado BeinCrypto, en las últimas horas se liquidaron más de 670 millones de dólares, siendo Bitcoin y Ethereum los más afectados por esta ola de pánico digital.

Los traders reaccionaron rápido: vendieron sus criptos ante la posibilidad de una nueva guerra comercial entre EE.UU. y China. El mercado entero tembló, y los activos digitales, que venían en alza, se tiñeron de rojo.

¿Cuánto vale Bitcoin hoy, 11 de octubre?

El precio de Bitcoin, hasta ahora, se ubica en 112.409.47 dólares, lo que representa una caída del 7.73% en las últimas 24 horas. Aunque el movimiento en la última hora fue leve (-0.06%), el golpe semanal ha sido significativo.

Pese al bajón, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda número uno del mercado por capitalización y mantiene su liderazgo en un entorno cada vez más competitivo.

¿Y ahora qué? Lo que dicen los expertos

De acuerdo con analistas consultados por BeinCrypto, el mercado podría seguir bajista en el corto plazo. Sin embargo, algunos traders optimistas creen que el precio de Bitcoin podría estabilizarse entre los 115.000 y 118.000 dólares en los próximos días, aunque las altcoins (criptomonedas alternativas) seguirán bajo presión.

