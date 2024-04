Banco del Pacífico obtiene un nuevo récord histórico en el 1er Trimestre de 2024

Banco del Pacífico alcanzó una utilidad neta a marzo de 2024, de 10,3 Millones de US$, lo que supone una utilidad acumulada en el año de 30,6 Millones de US$. Esta cifra establece un nuevo récord histórico de utilidades para el Banco en el primer trimestre del 2024 y es la mas alta de sistema bancario del Ecuador a la fecha. Ello después de destinar nuevamente casi 50 Millones de US$ a provisiones de cartera; y a provisionar parte del impuesto extraordinario sobre utilidades.

Los resultados se logran a pesar de un entorno nacional complejo, con escasez de liquidez, altas tasas de interés de pasivo, tasas de activo reguladas y estrechamiento de márgenes de negocio.

Durante el presente ejercicio se espera concluir con el exigente calendario de provisiones, iniciado en 2021, que logre poner fin a la problemática de la cartera crediticia heredada de administraciones anteriores.

En este primer periodo trimestral del Banco, el margen neto financiero registró una mejora del 62% y gracias al fuerte control del Gasto Operacional, el margen de intermediación escaló un 143% sobre el mismo periodo del ejercicio anterior, mejorando por tercer año consecutivo.

Además de lo comentado en líneas anteriores, para el 2024 el BPE se plantea seguir incrementando la eficiencia de sus procesos y buscar la máxima rentabilidad en sus operaciones bancarias, alineado a las mejores prácticas bancarias internacionales. Esto permitirá resguardar los recursos de nuestros clientes de manejos políticos y garantizar un crecimiento sostenido de la institución.

En este sentido el ratio de eficiencia sobre activos se sitúa en 2,94% y sobre margen bruto en un 41,6%, logrando los más altos indicadores de eficiencia del grupo bancario comparativo nacional a fin de marzo 2024.

Durante los próximos meses, BPE continuará promoviendo campañas crediticias enfocadas a la pequeña y mediana empresa, con tasas y condiciones atractivas que tienen el objetivo de apoyar al tejido productivo del país e igualmente mantendrá su ritmo de colocación a grandes empresas y consumidores particulares.

Adicionalmente, continuará desempeñando su rol como una entidad que contribuye con el desarrollo de todos los segmentos económicos del Ecuador, que busca crear un fuerte valor para su accionista y brindar la mejor experiencia del cliente en cada una de sus interacciones.

Agradecemos al equipo humano del Banco su dedicación y esfuerzo así como a su amplia base de clientes por la confianza depositada en la institución y en su modelo de gestión, enfocado en mejorar permanentemente la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones, confiando en seguir contando con ambos para continuar escalando nuevas y exigentes metas en el futuro próximo.

(*) Ratios de Eficiencia se miden en sentido contrario; cuanto más bajo es el porcentaje, mayor es la eficiencia lograda. CORTESÍA

