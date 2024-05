“Los autos eléctricos pueden bajar la importación de combustibles”

En días pasados, la gigante de autos eléctricos BYD presentó en México su camioneta Shark, el primer lanzamiento global fuera de su país de origen, China. El evento fue una declaración de intenciones de cómo quiere expandirse en la región, lo cual ya es un dolor de cabeza para Estados Unidos, que anunció aranceles para los carros eléctricos de ese país hace poco. BYD quiere consolidarse en América Latina con movilidad cero emisiones a todo nivel: desde autos eléctricos particulares y taxis hasta buses y camiones. Jorge Burbano, gerente de BYD en Ecuador, conversó con EXPRESO y explicó que la movilidad eléctrica puede ser una solución para la importación de combustibles, pese a la crisis energética.

- BYD cree que la movilidad eléctrica puede tener un impacto macroeconómico en Ecuador. ¿De qué manera?

- Al no tener que consumir combustibles fósiles, ayudamos a dejar de importar los combustibles en el Ecuador. En el 2023 el país importó cerca de 6.000 millones de dólares en combustibles, independientemente de los subsidios. Esos 6.000 millones salieron de la economía ecuatoriana, lo cual afecta a la dolarización. Si nos ponemos a pensar que un mayor número de vehículos eléctricos circulen en el país, justamente podemos pensar que podemos reducir ese consumo, que también beneficia en el tema de la caja fiscal. Al no tener que importar combustibles fósiles, podemos mantener los dólares en la economía.

- ¿Les interesaría participar en mesas de discusión sobre este tema? Se acaba de crear una comisión para definir políticas sobre los subsidios.

- La movilidad eléctrica, sobre todo los vehículos, no es la solución completa, es parte de la solución. Es una herramienta más dentro del abanico de soluciones tecnológicas que tenemos para solucionar el tema de los subsidios. El tema de los subsidios se soluciona con un plan inteligente de transición energética, donde se favorece al peatón, a la bicicleta y después favorecer a vehículos cero emisiones. Hemos participado en múltiples mesas de trabajo con oenegés, gobierno, municipios, y hemos podido presentar los galones de combustibles que ahorran un bus eléctrico y un taxi eléctrico, basados en nuestros proyectos de Guayaquil, Loja y Quito.

- ¿La propuesta suya va por el lado del transporte público? El grueso de los subsidios está en el diésel.

- Nosotros estamos ofreciendo a Ecuador una herramienta tecnológica para que sea considerada en este problema que tenemos en el país. Más allá de los subsidios, es un tema de la importación de combustibles fósiles, de la salida de divisas, que nos afecta al país. Estamos ofreciendo un gran abanico de vehículos cero emisiones, que empiezan desde los camiones, buses eléctricos, taxis eléctricos y vehículos para uso particular para que el consumo de combustibles se reduzca. Además, se puede mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, la calidad de aire.

- ¿Cómo promover la movilidad eléctrica cuando el país atraviesa justamente una crisis energética, un déficit en el suministro de electricidad?

- Estos problemas que han pasado por las sequías, que ha habido un cambio radical por la falta de lluvias, que está relacionado con el cambio climático, nos quieren decir que debemos actuar ya, que no hay más excusas para (esperar) cinco o diez años más para la transición energética. Porque mientras más emisiones emitimos, más se agrava el problema. Esto es un claro ejemplo de por qué debemos hacer la transición energética hacia una modalidad cero emisiones. Nuestros socios que utilizan autos eléctricos se han tenido que adaptar a los recortes. En vez de cargar en la noche, si les tocaba corte de luz, han tenido que cargar en el día. Para eso tenemos estaciones de carga rápida, que pueden ayudar de forma auxiliar. Esto requiere un plan gubernamental para justamente prevenir estas emergencias, porque no solo la movilidad o el transporte eléctrico fueron afectados, también el comercio, la industria. No es solo un problema de movilidad eléctrica. El debate debe ser cómo prevenimos a futuro los cortes de energía que afectan a la industria nacional.

