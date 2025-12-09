Así es la recaudación del IVA en países latinoamericanos: lecciones para Ecuador

El SRI apunta a una mayor recaudación desde la subida de impuestos como el IVA

En 2024, Ecuador, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), logró un aumento del 15 % en recaudación tributaria en relación con un año antes; y ya para inicios de este 2025, esa recaudación subió al 20,3 % gracias al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Sin embargo, la comparación regional evidencia que el país aún está por debajo de países como Chile y Colombia en eficiencia recaudatoria.

Y es que, según los ejemplos de algunos países vecinos, subir la tarifa no garantiza mayor recaudación sostenible, sino más bien se necesita una estrategia integral que combine administración moderna, lucha contra la evasión y políticas sociales compensatorias.

Por ejemplo, Chile tiene una de las recaudaciones más eficientes de América Latina y logra altos ingresos fiscales, alrededor del 8 % del PIB (uno de los niveles más altos de la región), con una tasa moderada del 19 %, gracias a un sistema digitalizado, amplio y con baja evasión.

Asimismo, Brasil logró simplificar un sistema históricamente complejo, con menos burocracia y mayor capacidad de generar ingresos sostenibles, lo que mejoró el clima de negocios y la confianza de inversionistas internacionales.

En otro ejemplo, Colombia tiene un sistema que ofrece beneficios fiscales a las empresas: las compañías pueden descontar el IVA pagado en compras y recuperar el impuesto en activos fijos, reduciendo costos operativos. El IVA en este país, aporta cerca del 6 % del PIB.

Recaudación en Ecuador

Ecuador ha recaudado más de $5.311 millones por concepto de IVA entre enero y junio, según el Servicio de Rentas Internas (SRI) y sus los últimos datos disponibles. Solo en enero, el IVA aportó $ 1.108 millones, un incremento del 26,6 % frente al mismo mes de 2024.

