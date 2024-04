Asetel: "No cabe la figura de compensación por la intermitencia"

Los usuarios de internet se preguntan por qué pagar un plan completo si servicio ahora no es constante

Las empresas de telefonía privadas no darán compensación por la intermitencia que hay en el servicio de internet, televisión pagada, internet móvil, señal para celulares etc. Así lo señaló la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel).

Te invitamos a leer: Los apagones generan intermitencia en las operadoras de telefonía

Para los usuarios es un perjuicio económico pagar por un plan que lo pueden usar a medias, por la cantidad de horas en que duran los cortes de energía eléctrica en Ecuador, por la crisis energética que enfrenta el país. Las quejas son muchas las que se han escrito en la red social X.

Donde se presenta el reclamo. No pienso pagar por un servicio que no puedo usar, ayer y hoy más de 7 horas diarias sin poder llamar ni poder usar mis datos por los cuales pago. — Ronald Guayasamin (@ronald_david89) April 19, 2024

El gremio dijo a Diario EXPRESO que el sector de telecomunicaciones entiende que el país está atravesando una crisis energética que es un evento de fuerza mayor y que, todos deben aunar esfuerzos para generar ahorros energéticos para superar este evento.

Alto déficit impide que se planifiquen cortes de luz, asegura Ministro de Energía Leer más

Asetel agregó que el sector de telecomunicaciones para entregar sus servicios dependen de la energía eléctrica pública; "por lo que las medidas de cortes energéticos generan un impacto directo en la prestación de los servicios de telecomunicaciones", dijo. Aseguraron que las empresas están aplicando planes de contingencia realizando esfuerzos para mantener la continuidad de la prestación de los servicios a través de fuentes de energía alterna por un período de tiempo.

"Por lo tanto, al ser un evento de fuerza mayor prolongado, no atribuible ni controlable por los prestadores de servicios, "no cabe la figura de compensación por la intermitencia que se puedan presentar en las redes de telecomunicaciones; dado que no son aspectos controlables o atribuibles a los operadores", manifestó Asetel.

El gremio detalló que el sector de telecomunicaciones de empresas privadas tienen afectaciones directas por los costos no considerados para la continuidad del servicio, aunque no precisó cuánto es la perdida económica que tienen por los gastos extras que tienen para usar energía alterna.

En Ecuador existen cerca de 5.000 repetidoras de telefonía celular, la mayoría tiene baterías para soportar apagones; pero tienen una duración entre 5 y 6 horas, después de ese tiempo necesitan recargarse, por eso es la intermitencia en el servicio, según el Ministerio de Telecomunicaciones.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ