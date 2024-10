Asetel descarta un ajuste de tarifas del servicio móvil por apagones

Un día después de dar a conocer un plan de remediación por el mal servicio telefónico que generan lo apagones, Asetel aclara que ese paquete de medidas no contemplará un ajuste de tarifas a la baja. La aclaración se da en medio de los reclamos de decenas de clientes que piden suspender o reducir los pagos, debido a los cortes de 14 horas de luz que los deja sin telefonía.

Patricia Falconí, presidenta de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), explicó a EXPRESO que la compensación, vía tarifas, no cabe porque el problema del mal servicio se está generando por un evento de fuerza mayor, que no es imputable a las empresas. Por otro lado, niega que la crisis actual esté originando una ausencia de provisión de servicio como tal; lo que existe, señala, es un diferimiento en el uso del mismo.

"Esta aseveración de que hay que hacer una reducción de las tarifas porque los usuarios no están usando el servicio no es cierta", dice. Los usuarios, explica, quizás no estén usando el servicio en el momento específico que pensaban, pero sí lo hacen en el momento en que hay energía eléctrica convencional o en los tramos en que las operadoras ponen a operar los bancos de energía alternos para amortiguar los apagones.

"En postpago, si tengo un plan de $ 14 que contiene minutos, mensajes y megas que los puedo consumir desde el día uno o usar parcialmente en los 30 días que me dura el plan. En ese sentido lo que nosotros hemos visto es que los clientes sí están consumiendo el servicio (en las horas en que existe electricidad). No es que hay ausencia de provisión de servicio como tal, sino un diferimiento en el uso del servicio".

Sin embargo, las quejas ciudadanas no han dejado de multiplicarse en las redes sociales. Eso hizo que el pasado 28 de octubre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional pidiera a las operadoras una revisión de tarifas y que la Defensoría del Pueblo, emita este 30 de octubre de 2024, un comunicado para exhortar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), "que adopte e implemente las medidas adecuadas para mitigar los problemas que están afectando a las personas usuarias durante y posterior a la crisis energética que atraviesa el país".

Inversión en respaldo energético

Al respecto, Falconí asegura que el sector, en esta coyuntura, ha aplicado ya planes de contingencia. Desde abril hasta la fecha, dice, las empresas han invertido $ 27 millones en equipos de respaldo energético, que permite dar continuidad al servicio cuando el sistema público es suspendido. "La radiobase o el sitio cercano es un sitio que ya cuenta con los bancos de baterías, la duración de esos bancos de baterías permiten proveer el servicio...Lo que estamos tratando es reforzar aquellos que existían e incrementar estos respaldos de energía en aquellos en los que no se contaba".

No obstante, reconoce, el periodo de autonomía de las baterías es limitado, entre 3 a 5 horas aproximadamente. "Cuando finaliza ese banco de batería, el servicio no está disponible, pero no por responsabilidad de las operadoras, sino porque no hay electricidad a nivel nacional... Eso es algo que no podemos controlar".

Asetel señaló que pese a ello las operadoras están trabajando en un plan de remediación para los clientes de este mercado que, a septiembre de este año, suman 18'236.308 usuarios. "No es una compensación (vía tarifa), porque eso no cabe, pero sí una remediación que se comunicará más adelante, sobre si se trata de un mecanismo estándar, sobre cómo operará o funcionará".

Hasta el momento se ha anunciado un proceso de acuerdo de pagos para clientes postpagos, que se aplicará según las condiciones de cada usuario y cada regla interna del operador. Adicional a ello se anunció la activación de mensajes de texto (SMS) a todos los clientes de servicio móvil.

