La Asamblea devuelve el proyecto de ley que busca 'blindar' el Banco Central

La mañana de este 10 de febrero de 2021, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con siete votos a favor, decidió no calificar y devolver al Ejecutivo el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización, que busca dar mayor independencia al Banco Central del Ecuador (BCE).

El presidente de la República, Lenín Moreno, envió el proyecto de ley el pasado lunes 8 de febrero de 2021, con carácter de económico urgente.

El CAL se basó en el artículo 136 de la Constitución para no calificar la propuesta legal. La Carta Magna señala que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados al Presidente de la Asamblea con la “suficiente exposición de motivos”. Y, se advierte que, si ese requisito no se cumple, el proyecto no será tramitado.

Según se mencionó en la reunión del CAL, hay errores de redacción y que el Ejecutivo deberá corregir.

Con 7votos, el #CAL decide no calificar y devolver el Proyecto de Ley para Defensa de la Dolarización que reforma el #CódigoMonetarioYFinanciero pues no cumple con los requisitos de la Constitución y la Ley. pic.twitter.com/rplRRbOSft — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 10, 2021

El proyecto de ley propone un directorio para el BCE y aumentar las reservas internacionales progresivamente. Además, se busca que el Central tenga un directorio conformado por cinco miembros. El presidente de la República deberá enviar una terna para que la Asamblea decida. Además, se prohíbe el financiamiento de la entidad al Gobierno.

La independencia del BCE también es un objetivo a cumplir del acuerdo que suscribió Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), suscrito en septiembre del año pasado. Si no se cumple ese parámetro, el Gobierno corre riesgo de no recibir el desembolso de $ 400 millones programado para abril de 2021.