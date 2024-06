Arroceros, maiceros, ganaderos piden al Gobierno una condonación de deudas

Arroceros, ganaderos, pescadores, maiceros, de diferentes provincias del Ecuador, se reunieron en el cantón Daule, de la provincia del Guayas, con el fin de pedir un alivio financiero al Gobierno.

La masiva concentración que fue convocada por Abel Navas Zambrano, de la Corporación Nacional de Agricultores (Conasa), para el miércoles 5 de junio, incluyó la presencia de autoridades como Danilo Palacios, ministro de Agricultura y Ganadería; Hamilton Intriago, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y representante del poder Legislativo.

La explanada del Sindicato de Choferes de la Capital Arrocera del Ecuador, ubicada en la avenida Vicente Piedrahíta del sur de Daule, acogió a agricultores de las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, que expusieron la supuesta persecución que viven a diario por no poder saldar sus deudas.

El representante de Conasa y el ministro Palacios, al culminar la reunión que duró una hora y media, firmaron un convenio de cooperación.

Navas Zambrano, dirigente del gremio, manifestó que uno de los primeros puntos que se abordaron en esta masiva reunión, es la condonación de deudas con entidades como el Banco Nacional de Fomento (BNF) en liquidación y BanEcuador. " Son más de 52.000 deudores que hoy no tienen liquidez para pagar sus deudas en el Banco Nacional de Fomento. Fue un diálogo muy importante, donde hemos pedido tener una reunión con el presidente Daniel Noboa y los asambleístas porque necesitamos ayuda urgente", recalcó Navas.

"Los bancos nos cobran todos los días, pero no tenemos cómo pagar. La cosecha de arroz que hemos tenido no nos alcanza para cancelar las deudas, por eso nos hemos reunido masivamente. Si no nos ayudan en los próximos días, iremos a Quito a realizar una marcha pacífica para que el Presidente de la República conozca lo que estamos viviendo con las deudas", comentó Julio Castro, agricultor de Cascol, provincia de Manabí.

El ministro Palacios, manifestó a EXPRESO que tras su visita a Daule, se realizó un convenio macro, para poder trabajar en muchos puntos con el sector agrícola, "donde tratamos también el tema de BanEcuador". El secretario de Estado dijo que analizará "cada caso de los productores que piden la liquidación de sus deudas", enfatizó.

