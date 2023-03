La búsqueda de una casa o departamento en arriendo es todo un desafío en la actualidad. Las personas deben procurar que su presupuesto se adapte al tipo de inmueble que buscan y la zona donde quieren vivir, lo cual no siempre sucede. La oferta cada vez es más costosa, a cambio de espacios mucho más pequeños.

Los datos de portales inmobiliarios como Plusvalía y Properati, dedicados a la compra, venta y alquiler, destacan que este último ha registrado un aumento de precio en Quito y Guayaquil, sobre todo desde 2022 (ver gráfico).

Pese a que la demanda para comprar vivienda nueva se ha mantenido, hay una incertidumbre por el escenario económico y por la limitación del crédito. Esto incide en el retraso de la decisión de compra, por lo cual las personas siguen arrendando, considera el arquitecto Joan Proaño, de la constructora Proaño Proaño.

Efecto La recuperación económica tras la pandemia, el aumento de la inflación y el salario básico repercuten en los precios de los alquileres.

Es por eso que quienes buscan inicialmente adquirir un inmueble y no encuentran opciones de financiamiento o que cumplan con sus necesidades, impulsan la búsqueda de alquileres, afirma Properati. No obstante, en el mercado existe un incremento de precios de los arriendos, que responde al proceso de recuperación económica tras la pandemia, sostiene Plusvalía. A ello se suma el aumento de la inflación y del salario básico, que impulsan a que este mercado siga ese ritmo, precisa Proaño.

Si bien el incremento de precios de alquileres es una constante en la mayoría de urbes del país, existen marcadas diferencias en los precios promedios por ciudad. Así se evidencia entre Guayaquil y Quito, donde la primera resulta ser más costosa. El precio del alquiler promedio de un departamento de entre 30 y 90 m2 en la urbe porteña fue de 564,10 dólares en febrero de este año. Mientras que en la capital, este tipo de inmueble alcanzó un costo de 485,10 dólares en enero, según el último registro de Properati.

Estos valores registran una leve recuperación en los precios de alquiler desde julio de 2021. En el caso de Quito, se encuentran en costos similares a los de diciembre de 2019, aseguró Plusvalía.

Los valores altos de los alquileres se fijan por el tamaño del inmueble, si es de estreno o con pocos años de antigüedad y por la zona. En este sentido, los más costosos en Guayaquil están en Puerto Santa Ana, Vía a la Costa, entre otras, según Plusvalía.

Pensar en alquilar en esos lugares no ha sido una opción fácil para Daniel, un profesional de 28 años, que buscaba un pequeño departamento para vivir solo. Su zona ideal era Urdesa, donde encontró departamentos y suites que superaban su presupuesto de 250 dólares. Después de dos meses, encontró una minisuite en la ciudadela Miraflores. Esta tiene unos 35m2, que comprende dos ambientes. En uno de ellos hay una pequeña sala. En el otro está el dormitorio con un ropero empotrado. A esto se suma el baño y un pequeño ‘hall’ donde está la cocina. La lavandería está en una terraza compartida. “Yo tengo varios muebles y electrodomésticos que me he comprado y debía asegurarme que quepan”, comenta.

Por esta minisuite paga 200 dólares al mes, incluido agua. Pero aclara que el precio le resultó conveniente porque es propiedad de un amigo, cuenta. De lo contrario le habría sido complicado aceptar los precios del mercado, donde en espacios parecidos superan los $ 300 y más.

Ahora los espacios pequeños son una alternativa para quienes quieren vivir en lugares de buena ubicación o alta plusvalía, sin pagar altos montos que implican el alquiler o compra de departamentos grandes, opina Proaño. Esto se ve en la tendencia de las inmobiliarias de ejecutar más proyectos de minisuites, en zonas cotizadas de grandes ciudades.

Es por eso que en Quito encontrar lugares amplios, en zonas del hipercentro y a buen precio también es un reto. Tatiana tiene 33 años y es diseñadora. Ella está buscando un departamento de dos habitaciones para vivir con su esposo y con un futuro bebé, que puedan tener.

Su zona de interés era el Batán. En este barrio, ubicado al norte de la capital, Tatiana ha encontrado suites de unos 60 metros, que se ajustan a su presupuesto de 450 dólares, pero que no tienen el espacio que busca. “Los dormitorios son muy pequeños. Con las justas entra una cama, sin velador”, dice.

También ha visto espacios amplios de más de 100 m2, que le han parecido acogedores y con buena iluminación, pero que sobrepasan su capacidad de pago. “Esos están sobre los 600 dólares. A esto hay que sumarle los servicios básicos e, incluso, las alícuotas del edificio”, dice.

Por eso, Tatiana ha optado por buscar alternativas más al norte de la capital, por el Inca o la Kennedy, donde se acomoda su presupuesto, pero las propiedades tienen mayor antigüedad, enfatiza.

En Quito, las zonas de alquiler más caras son Cumbayá, la González Suárez, la avenida República del Salvador, entre otras, según Plusvalía. Y, para este 2023, se espera que la tendencia del incremento de los alquileres se mantenga. Por lo cual, quienes estén pensando en esta opción tendrán que buscar detenidamente que su nuevo inmueble se ajuste a todos sus requerimientos, sin convertirse en un gasto excesivo.