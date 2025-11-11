Argentina da un paso clave para su ingreso formal a la OCDE

Gobierno. Argentina expresó en 2016, durante la presidencia del liberal Mauricio Macri, su deseo de ingreso. Milei retomó la propuesta.

Argentina entregó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el denominado 'memorando inicial', documento clave dentro del proceso para el ingreso del país suramericano al organismo internacional.

Según informó la OCDE en un comunicado, el documento fue entregado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, al secretario general de la organización con sede en París, Mathias Cormann.

El 'memorando inicial' es una autoevaluación preliminar de Argentina sobre el grado de alineación de su legislación, políticas y prácticas con los estándares de la OCDE y su presentación marca el inicio de la fase técnica del proceso de adhesión al organismo fundado en 1961 y que integra a 38 estados miembros.

El 11 de diciembre de 2023, un día después de que el ultraliberal Javier Milei asumiera la Presidencia argentina por cuatro años, el país suramericano aceptó formalmente la propuesta de la OCDE a ingresar a la organización, invitación que había sido cursada en enero de 2022, pero dejada de lado por el entonces presidente Alberto Fernández (2019-2023).

El año pasado, el Consejo de Ministros de la OCDE anunció formalmente la 'hoja de ruta' para el acceso de Argentina, y como parte de este proceso, el país debía elaborar el 'memorando inicial'.

Según explica el comunicado, tras la presentación de este documento, “ahora comenzará un profundo diálogo técnico” con 25 comités de expertos que abarcan una amplia gama de áreas de política pública, incluyendo el clima de inversión, los mercados financieros y el desarrollo regional.

“El proceso de adhesión a la OCDE complementa la ambiciosa agenda de reformas económicas de Argentina, ayudando a fortalecer las bases del crecimiento a mediano y largo plazo mediante reformas estructurales que alineen su legislación, políticas y prácticas con los estándares y mejores prácticas de la OCDE”, afirmó Cormann, de visita en Buenos Aires.

Cormann resaltó que el proceso “será mutuamente beneficioso, al reforzar la confianza internacional en las políticas de Argentina, impulsar un crecimiento más sólido y sostenible, y aumentar los ingresos y el nivel de vida, al mismo tiempo que fortalecerá el nivel de colaboración de la OCDE con una de las principales economías del G20”.

Interés inicial

Argentina expresó en 2016, durante la presidencia del liberal Mauricio Macri, su deseo de ingresar a la OCDE, que seis años después inició el proceso de discusiones con el país, así como con Brasil, Perú, Bulgaria, Croacia y Rumania.

En un principio, Argentina se había comprometido a presentar el memorando inicial antes de finales del 2024. Pero recién en mayo de ese mismo año, recibió la hoja de ruta que deberá aplicar para integrar la organización, que engloba a las mayores economías del mundo con regímenes democráticos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un foro intergubernamental donde los gobiernos colaboran para abordar los desafíos económicos, sociales y ambientales de la globalización. Su misión es construir mejores políticas que fomenten la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar en todo el mundo.

El ingreso de Argentina a la OCDE le beneficiaría al atraer inversiones extranjeras, mejorar la confianza de los inversores gracias a la adopción de estándares de transparencia y gobernanza, y facilitar la integración económica en mercados más amplios.

Advertencia a sus políticas

La OCDE hacer unos días resaltó los avances del Gobierno del presidente Javier Milei para estabilizar la macroeconomía de Argentina, pero advirtió que su modelo de «liberalización radical» podría debilitar al sector industrial del país suramericano. Destacó que desde finales de 2023, el país ha adoptado un modelo de liberalización reduciendo drásticamente la participación estatal, eliminando subsidios, disminuyendo barreras comerciales y privatizando empresas estatales con el fin de priorizar la estabilidad macroeconómica.

