Arcsa alerta de un lote de queso parmesano contaminado de plomo

La autoridad sanitaria ha identificado un nuevo producto contaminado por la presencia del plomo. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), comunicó este 14 de junio, sobre la contaminación del lote 24091002 del producto ‘Queso Rallado Parmesano’, de la marca González.

De acuerdo con los registros del ente, se trataría del ítem número 24 que ha sido afectado por este elemento tóxico. Allí se puede ver que la canela, la carne, el agua y ahora el queso han sido contaminados por plomo.

La agencia explica que esta sustancia fue hallada durante un análisis de sus laboratorios. Ante esta situación, la institución procedió con el retiro del producto contaminado en las perchas de los establecimientos de distribución a nivel nacional.

Arcsa asegura que las nueve direcciones zonales verificarán que se cumpla esta medida. Además, insta a la ciudadanía a revisar en los empaques el número del lote.

#ArcsaAlerta ⚠️ | Luego de realizar análisis de laboratorio se detectó contaminación con metal pesado en el lote 24091002 del producto QUESO RALLADO PARMESANO marca "GONZÁLEZ".#ArcsaControla ✅#ElNuevoEcuadorResuelve 🇪🇨 pic.twitter.com/CUJZXKtL9d — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) June 14, 2024

EXPRESO se comunicó con los números publicados en la página web de la empresa González, intentando obtener una versión o explicación sobre lo que se está realizando para mitigar el problema, pero no hubo una respuesta hasta la publicación de esta nota.

La agencia de control explicó que “la empresa tiene hasta el lunes 17 de junio para mandarnos la cadena de distribución para saber en donde nomás está” el producto contaminado.

La ciudadanía, al conocer del caso se alarmó y expresó sus quejas en redes sociales, e instó a Arcsa a incrementar el número de inspecciones en alimentos. “En las calles me da miedo que me caiga una bala, pero en la mesa me da miedo morir por el plomo que está dentro de la comida. Comer se ha vuelto como jugar en la ruleta rusa ¿Cuál te matará?”, cuestiona el ciudadano, Andrés Figueroa.

