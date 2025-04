Arancel: Temporada de flores por el Día de la Madre inicia con temor  

Estados Unidos es un mercado clave para las flores ecuatorianas. El 50 % de las rosas locales que se exportan al mundo van hacia ese destino. Por ello, el tener que pagar, a partir del próximo 5 de abril, una sobretasa del 10 % en ese mercado, preocupa al sector, pues su producto podría ser menos atractivo que el de otros países.

Antes del anuncio de la tasa recíproca que el país norteamericano aplicó a varios países de la región, la flor ecuatoriana ya pagaba un arancel del 6,80%, lo que quiere decir que desde el sábado deberá cancelar ahora 16,80 %, por arancel, muy por encima de lo que empezarán a pagar otros países competidores como Colombia o Guatemala (10 %).

Acción rápida

Alejandro Martínez, presidente de la Federación de Exportadores de Flores de Ecuador (Expoflores), aspira a que esta medida pueda revertirse. El gobierno de EE.UU., dice, está dando la opción a los países de poder bajar estos castigos, por vías de negociación comercial.

"Yo asumo que esta imposición no es de largo plazo. Estados Unidos no está buscando subir sus costos. Está buscando bajar el costo de insumos que compra y tratando de subir sus exportaciones de interés a través de bajar aranceles de destino. Entonces hay que entrar al juego de guerra", dice el dirigente, quien señala que la meta no solo debe ser eliminar la sobretasa y sino el arancel inicial.

Esto debería lograrse en cuanto antes, pues el sector se encamina a una temporada alta de exportación por el Día de la Madre, que se celebra en el segundo domingo de mayo.

Las cortes de tallos empezarán a hacerse en las próximas semanas, para el 18 de abril arrancar con los embarques y poder cubrir la demanda de esta fecha, que para el sector representa entre el 8 y 11 % de su facturación. "El sector no puede esperar más. Debemos entrar a negociar lo más pronto con EE.UU. para exportar en mejores condiciones. Hay que pelear por ese mercado que representa $ 500 millones (exportación 2024)", dijo.

