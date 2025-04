¿Cuándo se aplicará la entrega de bienes donados a los agricultores?

Un gremio de productores piden que el beneficio no sea solo para quienes están cerca de los gobernantes de turno

Mediante un decreto ejecutivo el presidente Daniel Noboa ordena que los bienes y semovientes ya no se quedarán almacenados en bodegas, ahora podrán beneficiar directamente a pequeños y medianos productores agropecuarios. La decisión se emitió mediante el Decreto Ejecutivo número 590, al expedir reformas al Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

La medida se aplicará cuando los bienes provengan de cooperación no reembolsable recibida a favor del Estado ecuatoriano por parte de organismos internacionales, agencias no gubernamentales u otros Estados.

También cuando son transferencias gratuitas realizadas por entidades del sector público y donaciones recibidas por el sector privado a favor del MAG, siempre que dichos bienes muebles no sean susceptibles de uso o aprovechamiento por parte de la entidad.

Otro punto que permite la entrega de bienes a los productores pequeños es cuando existan planes, programas o proyectos de inversión que hayan sido cerrados o se encuentren en proceso de cierre o baja, una vez que el MAG haya determinado que no son de uso o beneficio para la entidad.

Los beneficiarios serán determinados de manera previa por el MAG, el cual tendrán la responsabilidad de regular los parámetros técnicos y jurídicos, así como de sustentar el cumplimiento de los requisitos y establecer los procedimientos necesarios para acceder a este beneficio.

Agricultores piden trámites ágiles

Gremios de los trabajadores del campo, como la Defensa de los Agricultores, indicó sobre el decreto de Noboa que todo lo que ayuda a mejorar el sector agropecuario es bien recibido. "Pero, sería bueno que sea público lo pasos y los requisitos para que los agricultores pueda ser beneficiarios", indicó José Luis García, coordinador de la Defensa del Arroz.

García agregó que se espera que los beneficiados no sean solo quienes están cerca de los gobernantes de turno. También solicitó que los trámites sean ágiles, para que las donaciones no se deterioren. A las vez requirió a las autoridades que el trámite no tenga barreras o que esté llena de tramitología que obligue al pequeño productor abandonar la gestión para ser uno de los beneficiario.

