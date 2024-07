El apetito de endeudarse para estudiar se ha desplomado

“Ver a colegas me hizo reflexionar (...) Iba a endeudarme por una maestría, pero creo que no es buena idea. Siento que no es una buena inversión”, asegura Juan Carlos Játiva, un profesional en el diseño gráfico.

Pensaba recurrir a un crédito para costear su programa de estudios, que costaría unos 7.000 dólares. “Creo que estudiar está bien, adquieres nuevos conocimientos, pero no hay un retorno de esa inversión. Si ya es complicado encontrar trabajo, es casi imposible pensar que te van a contratar por una maestría o subirte el sueldo por haber estudiado más”, señala Játiva.

De enero a junio de 2024, la cartera de créditos educativos se ubicó en 229 millones de dólares, una caída del 17 % frente a junio de 2023, de acuerdo con cifras de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

Si bien la contracción en el crédito educativo no es un fenómeno nuevo, los porcentajes de reducción son los más elevados desde que hay registros. En mayo de este 2024 llegó al pico de -17,3 % y en junio hubo una leve mejoría al -17 %.

La cartera crediticia de este tipo de préstamos no ha dejado de caer y la última vez que mostró cifras positivas fue en marzo de 2020, antes de la crisis de la pandemia de COVID-19.

¿Cuál es la razón? Expertos apuntan a varios factores, que incluyen al mismo sector bancario, migración y hasta los problemas en el mercado laboral ecuatoriano.

Por el lado de la oferta, asegura David Castellanos, analista económico y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, este año ha habido problemas de liquidez en el sector financiero, lo cual ha obligado a las entidades financieras a dar prioridad a otro tipo de créditos. También están los problemas por el lado de la demanda: la situación en destinos como Europa o Argentina ha impuesto nuevas regulaciones para estudiantes. En el caso del país sudamericano, se ha dejado de subvencionar los estudios universitarios a extranjeros.

“Solo 33 de cada 100 personas en el país tienen un empleo adecuado. Hoy por hoy el mercado ecuatoriano no tiene una oferta para poder absorber nuevos perfiles, sobre todo aquellos que son mediana y altamente calificados”, agrega Castellanos.

El factor migración también puede ser otra explicación, a decir del experto. La mayoría de personas que salen del país están en edades de buscar estudios superiores, pero se van con el fin de realizar su proyecto familiar en otras latitudes, concluye el experto.

Para Sonia Zurita, docente de Finanzas y Evaluación de Inversiones de Espae, Escuela de Negocios de la Espol, también se debe poner en contexto que el principal actor de los créditos educativos, el Banco del Pacífico, buscó achicar su cartera de créditos educativos debido a lo complicado que resultó recuperar o cobrar los préstamos.

“Ese crédito educativo estaba costando recuperarlo y más riesgo, y eso no puedo trasladarlo a la tasa de interés porque tengo una tasa límite. Simplemente lo dejo de promover. A lo mejor está allí, pero no lo voy a promover como banco. Y, a su vez, las personas podrían sentir que financiar estudios con crédito podría ser demasiado costoso porque no le ven un retorno inmediato, ya que el mercado laboral está contraído”, sostiene la experta de la Espae. Actualmente, la tasa de interés de los créditos es del 8,90 %.

Con Zurita coincide Galo Cabanilla, canciller de la UTEG. Si bien pudo haber caído la demanda de crédito educativo, es probable que los estudiantes estén utilizando otras maneras de financiar sus programas educativos, sin dejar de estudiar, aseguró el catedrático universitario.

