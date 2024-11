Los apagones podrían trabar posible alza del salario básico

Por la crisis económica, los cortes de energía eléctrica y la inseguridad, se estima que el crecimiento del salario básico para el 2025 podría ser nulo o leve.

De llegar a subir el salario básico, que hoy llega a los 460 dólares, su incremento sería de apenas 2 % y esto por ser un año electoral y esperando que realmente terminen los cortes de energía eléctrica en este diciembre, según analistas económicos consultados por EXPRESO. “Dada la coyuntura económica, por el tema de los apagones, crisis económica, la caída de las ventas, el escenario para un aumento de un salario básico no es fácil”, manifestó el analista económico Larry Yumibanda.

Agregó que se estima una inflación de un 2 % y en función de eso puede que ese sea el incremento. “Pero es el Consejo Nacional de Salario el que debe determinarlo, tomando en cuenta que allí influye el Ejecutivo y que es un año electoral se va a presionar para una alza del salario aunque sea leve”, dijo Yumibanda.

Si la estimación de los analistas económicos se cumple, el incremento sería de 9,2 dólares.

Los empresario analizan cifras de ventas

No obstante, con base en esta coyuntura, lo que se prevé es que los empresarios pidan que no exista aumento del salario. “Se van a basar en la caída de las ventas”, señaló el analista económico Jorge Calderón. La última reunión que se mantuvo, encabezada por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien preside este Consejo, se dio en octubre pasado y fue de carácter técnico. Para la nueva cita, en cambio, está previsto que se analice el impacto de los apagones y la crisis energética en la empleabilidad. El representante de los empresarios en el Consejo, Xavier Rosero, le indicó a este Diario que por ahora el sector empleador está revisando el resultado de ventas, por lo cual no quiso adelantar un criterio.

