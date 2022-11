Los afiliados y jubilados que tengan cuotas incumplidas por préstamos hipotecarios que adquirieron con el Biess, podrán reestructurar sus deudas en términos favorables. Los que sigan este proceso podrán gozar de un año de gracia, antes de reanudar el pago de capital e intereses vencidos.

Así lo informó este 9 de noviembre de 2022 el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) a través de un comunicado, en el que establece que el objetivo de esta medida es que los clientes puedan gozar de un plazo prudencial para normalizar su situación económica.

“El afiliado no necesita que se lo asfixie, sino que se lo ayude, no ahogarlos ni quitarles su casa. Queremos que accedan a reestructurar su deuda, por eso este periodo de gracia; es decir, se extiende el plazo y no se cobra al afiliado ni capital ni interés”, explicó Carlos Julio Arosemena, gerente general del Biess.

Existen 210.000 afiliados y jubilados a nivel nacional que cuentan con un préstamo hipotecario. Actualmente unos 30.000 de ellos presentan una mora mayor a 90 días, cifra que representa $ 775 millones en cartera vencida.

El ambicioso programa que presenta el BIESS prevé reducir, en aproximadamente un año, unos 3 puntos porcentuales de la actual cartera vencida, "aspirando en tres años poder igualar los indicadores normales promedio que tiene la banca privada", señala la entidad.