Análisis estratégico: Cuándo un nuevo logo es necesario

La emblemática tienda departamental De Prati, acaba de estrenar nueva marca y logo, ahora será conocida como Deprati. El logo que estuvo en uso hasta hace pocos días fue estrenado en 1960 y tres generaciones de ecuatorianos han visto el desarrollo de la marca, sus logros y su apoyo a la industria de la moda y la confección, así como la real democratización del crédito de consumo a través de su tarjeta de crédito de emisión propia.

El desempeño de la empresa y de la marca son la envidia de más de un empresario, una estrategia y modelo de negocio claros, administración profesional, rentable, cercano a sus consumidores, exitosos pioneros del e-commerce a través de su tienda on-line. La pregunta lógica es: ¿por qué el cambio de logo y marca?

No poseemos data que asegure las razones, pero se puede intuir que la feroz competencia de las tiendas online, particularmente las chinas, están capturando la atención de una nueva generación de consumidores que ha optado por realizar así sus compras por precio, seguridad, variedad, novelería; a pesar de no tener certeza de lo que realmente están adquiriendo y de los variables tiempos de entrega.

Hasta ahora solo han lanzado el logo con un video que muestra su transformación con un ‘hashtag’ que dice El cambio nos acerca, y evidencia lo obvio, la unión de las palabras De y Prati.

Más allá de lo estético, que es imposible no juzgar, asumimos que hay una nueva estrategia de comunicación que aún no la vemos. Lo ideal cuando se hace un cambio de esta naturaleza es acompañarlo de una comunicación que lo justifique y potencie. La tipografía redondeada, manuscrita y amigable, podría decirse hasta infantil, no es necesariamente moderna o actual.

Puede el logo agradarnos visualmente o no, pero no queda clara la intención más allá de una renovación a la que deberán darle significado.

En el caso de Deprati, hasta ahora, se ha reducido al mínimo indispensable, señalética en tiendas, página web, redes sociales, etc.

Un rediseño de logo es conveniente cuando se trata de:

Refrescar la identidad.

Cuando las marcas alcanzan la madurez es importante hacerlo para que se desenvuelvan en el entorno actual, como en este caso. Un cambio de marca debe realizarse si es que hay cambios notables en la estrategia de la marca y se desea expresar un nuevo rumbo por medio de la identidad visual. Muchos cambios de logo ocurren luego de superar una crisis de reputación justamente para desprenderse del pasado.

Contar una nueva historia.

Un logo nuevo o rediseñado debe ayudar a transmitir con claridad aspectos complejos de la marca como sus valores, visión, servicios, especialmente si estos se han modificado o incorporado nuevos.

Explorar nuevas tendencias.

En ocasiones existen nuevas tendencias y oportunidades en la categoría que se deban incorporar a la marca y hacerlo ayuda a establecer una posición diferenciadora frente a los competidores.

Se requiere incorporar elementos visuales.

Los mejores logos son usualmente simples, funcionales, legibles, de líneas claras y planas. Solo cabe incorporar elementos nuevos si están justificados.

Adquirir nuevos consumidores.

Si hay dificultades para conectarse con un nuevo grupo de consumidores un ‘refresh’ puede servir para identificarse mejor con esas nuevas audiencias.

Una modificación en el logo de una empresa requiere de una inversión grande, se necesita un despliegue logístico importante para mantener coherencia frente a los consumidores y a todos los ‘stakeholders’. Tomar una decisión de esta naturaleza nunca es solamente intuitiva, lo ideal es que se realice investigación al consumidor antes de tomar la decisión y testear las alternativas de diseño para elegir la apropiada y comunicarlo apropiadamente.

