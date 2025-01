Análisis estratégico: De los Alfa hasta los ‘plateados’

En el mundo de las comunicaciones de ‘marketing’ se intenta entender el comportamiento del consumidor en las diferentes generaciones, tanto desde el análisis demográfico, como psicográfico, para conocer cómo estos consumidores de bienes y servicios se relacionan con los medios y las marcas. Sus temores, dudas, preferencias, ideales, costumbres, etc., son muy diferentes y todas estas características presentan distintas oportunidades de negocios, todas válidas. Unas serán modas pasajeras, otras tendencias y algunas son o serán hábitos que traspasan las barreras generacionales.

Hoy convivimos en este planeta desde la Generación Silenciosa, que se desarrolló a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, hasta la Alfa que incluye a los nacidos después del 2010, y ya se está gestando la Generación Beta, que abarcará los que nacen entre este año y el 2039. Estas dos últimas son 100 % nativas digitales y su formación y habilidades están siendo redefinidas por la Inteligencia Artificial.

En términos de productos y servicios convivimos los que nos maravillamos con la televisión y los celulares, hasta los que pasan parte de su tiempo haciendo un ‘scroll’ infinito en TikTok y realizando las tareas con ayuda de ChatGPT.

Parafraseando un libro de moda, aquí estamos desde los que no tienen un ‘avatar’, hasta los creadores de memes.

Mucho se habla del poder de compra de los niños y adolescentes o cómo influencian decisiones de consumo de sus padres, pero muy poco de lo que ocurre con los ‘silenciosos’ que hoy integran lo que se conoce como Economía Plateada y que incluye a los mayores de 60 años.

Su poder adquisitivo en Japón representa más de 1 trillón de dólares que equivalen al 50 % del consumo total y en la Unión Europea alrededor de 4 trillones.

En América Latina, de acuerdo al BID, representa el 30 % del consumo total. Estamos hablando de un grupo poblacional que se estima que para el 2030 represente al 20 % de la población de la región. En nuestro país existen 2,4 millones de ‘plateados’, y antes del 2050 se habrá duplicado la cifra. Este grupo ya no tiene que mantener, ni educar hijos, están jubilados, muchos tienen ahorros y dinero disponible, y si bien es cierto no están en su etapa más productiva, es innegable que son consumidores activos, más allá de suplementos vitamínicos, medicinas y pañales de adulto. En otros mercados son grandes consumidores de productos turísticos, bienes raíces, ocio y entretenimiento, y por supuesto de cuidados especiales.

Es increíble ver cómo los anunciantes y productores de bienes y servicios locales no consideran a este grupo en sus planes. Basta ver la publicidad en cualquier medio y salvo hospitales, laboratorios farmacéuticos, y en los saludos del Día de la Madre, del Padre o Navidad tiene algún protagonismo.

No he visto ninguna institución educativa intentando reclutarlos o un gimnasio especializado para atraerlos, no digamos ofertas turísticas o de tecnología amigable con ellos; las tiendas de moda los excluyen de plano. Este no es un tema solo de hacer visible a un grupo poblacional respetable por sus canas, sino como fuente de negocios e ingresos desperdiciado; hay una enorme oportunidad para quien decida tomarlos en cuenta.

Hoy la expectativa de vida en el Ecuador es superior a los 80 años para las mujeres y mayor a 73 en los varones, y es un hecho cierto que los avances en medicina están llevando esos números más arriba aún.

El ‘edadismo’ no es solo un prejuicio laboral, es también un error de ‘marketing’, en el primer caso difícil de corregir, pero en el otro es solamente un tema de visión.

El reto de las grandes marcas está en convertirse en multigeneracionales y aprovechar la diversidad de canales digitales para relacionarse con ellos.

