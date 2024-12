Análisis Estratégico: El 2025 ya tiene color y sabor propio

Estamos en la época del año en que las publicaciones especializadas comienzan a emitir sus opiniones sobre cuáles son la tendencias que los responsables de las marcas y los estrategas de comunicación deben observar para tener éxito el próximo año.

(Le invitamos a leer también: Análisis Estratégico: Mattel – Wicked, una crisis Triple X)

Y así es cómo nos encontramos con las 5 reglas del nuevo marketing digital, las 18 claves para ser exitosos en las redes sociales, los 4 factores que hay que considerar para influenciar a los Z y algunos artículos similares, muchos interesantes, algunos obvios, pero en todos ellos hay sabiduría y conocimientos que engloban actitudes y expectativas del consumidor que son importantes de conocer y así llegamos a Pantone que ya decidió libre y espontáneamente elegir el color del año y será el Mocha Mousse 17-230 argumentando que “expresa un estado de ánimo y una actitud globales y refleja el deseo colectivo en forma de un único tono distintivo … que transmite la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café, apelando a nuestro deseo de bienestar”.

Dice la empresa basarse en la observación y análisis de tendencias que tienen influencia alrededor del mundo, en las artes, la cultura, la moda, el diseño e inclusive en la política y eventos mundiales de gran impacto.

Hay una realidad innegable al seleccionar este color y es que el chocolate es uno de los sabores más apetecidos globalmente, se estima que al 90% de la población mundial le agrada su sabor y hay países como Alemania donde el consumo per cápita anual es superior a los 11 kilos y es similar en otros países europeos.

Análisis Estratégico: Jaguar, el felino que ya no ruge Leer más

El mercado mundial de chocolate está valorado en alrededor de 125 mil millones de dólares y el 50% de este se concentra en Europa. Las razones de su preferencia no son exclusivamente organolépticas. De manera consciente o no, los consumidores de chocolate y café disfrutan sus propiedades que son varias, se sabe que el primero estimula la producción de endorfinas que son las hormonas que producen sensaciones de bienestar y placer como aquellas que se generan durante las relaciones sexuales, además contiene Triptófano que posee serotonina que es la hormona que nos provoca sensación de felicidad y que el otro es un gran estimulante.

Lo importante es que ese hermoso tono elegido por Pantone para pintar el próximo año, de acuerdo a su Directora Ejecutiva se encuentra “Apuntalado por nuestro deseo de placeres cotidianos, expresa un nivel de indulgencia reflexiva…amplía nuestra percepción de los marrones como tonos humildes y conectados a la tierra…” Traducido a otras palabras inspirará indulgencia, satisfacción, aterrizado, carencia de lujos, sobriedad. Suena a contrasentido lanzar un color bajo esa conceptualización ya que vivimos hoy en un mundo marcado por incertidumbre política, guerras, intolerancia racial, agudos fenómenos climáticos y marcadas diferencias económicas entre países; pero visto con ojos de marketing la oportunidad es perfecta.

Es el momento para ofrecer dulzura, evasión y placer; saborear un chocolate con café, gustativa o visualmente siempre será agradable y no requiere de gran esfuerzo. Algunas marcas ya se subieron a la tendencia, Motorola acaba de lanzar los modelos Razr 50 Ultra y Neo en este color. IPSY, la marca de maquillaje ya tiene lista para abril su nueva colección. Post it, ya presentó al mercado sus notas pegadizas en este tono. Aprovecharán las marcas ecuatorianas la tendencia? Serán capaces los productores de Cacao y Café de maximizar la oportunidad? La posibilidad de sugerir, aunque sea momentáneamente escapar de la realidad gracias a las propiedades del chocolate y el café, gracias a sus sabores y colores, es una oportunidad que los marketers no deben desaprovechar.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE A EXPRESO!