Alza del IVA: Operativos buscan frenar la especulación en mercados

El precio de la cebolla nuevamente está a la alza. En el mercado de Montebello, de Guayaquil, el saco de la oferta nacional se vente a $ 40 y la peruana, en $ 50. Los clientes se quejan de que la libra se venda en mercados municipales y tiendas entre 0, 60 y 0,70 de dólares.

Abril llega como un ‘vía crucis’ para las empresas Leer más

Los comerciantes aseguran que en Ecuador en este momento no hay suficiente cebollas y que de Perú ya viene cara. No obstante, ese incremento podría ser originado por otros factores,

Las autoridades aseguran estar vigilantes de que no se suba el precio de los alimentos por el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 15 %, que se cobra desde el 1 de abril. "Vamos a mantener los operativos, porque tenemos información de que algunos comerciantes quieren subir los precios de los alimentos, por el IVA. Los alimentos naturales no pagan IVA, no deben subir", indicó a Diario EXPRESO Maria Sanchez, comisaria de Policía del Distrito Pascuales.

El intendente del Guayas, Gonzalo Ortega, fue enfático en que no se va a permitir la especulación por el IVA, ni por cualquier otra razón que se inventen.

En un artículo publicado por EXPRESO, los transportistas indicaron que van a cobrar más por los fletes, porque les costará más el combustible por el aumento del IVA. "Nosotros no cobramos IVA por un flete, pese a que pagamos ese impuesto en el combustible y todos los repuestos; por ejemplo, un transporte pesado debe cambiar sus 22 llantas cada seis meses, esto en la actualidad implica 8.800 dólares al sumarle 3 % más habrá que sumarle 264 dólares. Esto suma 9.064 dólares. Entonces un flete de Quito a Guayaquil que en la actualidad cuesta unos 900 dólares tenemos que subir entre 70 y 80 dólares ", explicó a EXPRESO Santiago Garzón, presidente de la Corporación de Transporte Pesado de Ecuador.

En base a esto los comerciantes señalaron que si tienen que pagar más por el flete, tienen que subir el precio del alimento. Pero la intendencia reiteró que los precios tienen que estar dentro del parámetro que pone el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Inicia proceso para crear una zona franca con los Emiratos Árabes en Latacunga Leer más

Referente a los precios de los ingredientes de la fanesca, hoy jueves 21 de marzo de 2024, están en los precios permitidos. Sin embargo, los operativos se van a mantener la siguiente semana. La sanción por irrespetar los precios van desde el cierre del local hasta pagar una multa que mínimo puede ser un 10 % de un salario básico.

SEGURIDAD

Aprovechando la presencia de la prensa, los comerciantes se quejaron de la falta de seguridad y que los delincuentes los asaltan. Según ellos, por seguridad no dieron sus nombres, los guardias que hay solo tienen un tolete; mientras que los asaltantes tienen armas. Por eso piden presencia de la policía y que al interior del mercado de Montebello se ponga una Unidad de Policía Comunitaria (UPC).

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ