Alejandro Arreaza: "Un evento de default (...) llevaría a un muy bajo crecimiento"

El temor por un posible impago de deuda por parte de Ecuador sigue presente. La reunión del presidente electo Daniel Noboa dejó la preocupación respecto a la capacidad y predisposición del mandatario para tomar medidas difíciles para cambiar el rumbo del ‘default’ en 2026 o 2027, como el mismo Noboa lo ha mencionado. Alejandro Arreaza, economista para América Latina de Barclays, quien se reunió con Noboa en Nueva York conversó con EXPRESO sobre las opciones que tiene el nuevo Gobierno para dar una señal que el país quiere honrar sus deudas.

Un festín de 'couriers' por el Viernes Negro y Navidad Leer más

Te invito a leer: El BID aprueba crédito para la construcción de vivienda para personas vulnerables

- ¿Por qué el riesgo país de Ecuador sigue al alza y el precio de los bonos caen días después de las reuniones de Noboa con inversionistas?

- Todavía hay mucha incertidumbre sobre el margen de maniobra que puede tener la nueva administración en los próximos meses. Creo que las expectativas eran bajas sobre la implementación de reformas y medidas de ajuste, pero existe una preocupación de una ampliación adicional del déficit producto de algunas de las medidas que pudiesen tomar y otros problemas como el cierre del ITT (Bloque 43-ITT). Además, cuál sería el espacio de maniobra para tener financiamiento. Del lado nuestro, creemos que la situación es bastante retadora, pero hay opciones para que el Gobierno pueda manejar sus necesidades de financiamiento a lo largo de los próximos 18 meses. La mayor preocupación es si hay espacio para tomar medidas que mitiguen el riesgo de reestructuración de la deuda cuando los vencimientos comiencen a llegar en 2025 y 2026.

El contexto Tras las reuniones de Daniel Noboa con inversionistas en Estados Unidos, el riesgo país de Ecuador superó los 2.000. En Washington DC, Noboa señaló que si no se implementan los programas de empleo para generar más ingresos para el Estado, “será muy difícil para este Estado no entrar en ‘default’ en 2026 y 2027.

- ¿Cómo el gobierno de Noboa puede salir a reafirmar su compromiso de pago?

- Ese es un problema estructural en Ecuador. Ha incurrido múltiples veces en eventos de ‘default’. Permanentemente existe la preocupación de que eso pueda volver a ocurrir y más cuando estás teniendo una situación de estrés en las cuentas fiscales. Cuando se busca algún tipo de señal de la voluntad de pago no es solo palabras. Se necesitan acciones más concretas y no necesariamente me refiero a medidas de ajuste, porque las condiciones políticas no dejan espacio para medidas de este tipo, pero el Gobierno si pudiera tener espacio para operaciones de manejo de pasivos que den una señal de su intención de cumplir con las obligaciones y reducir el riesgo de un evento de ‘default’ en 2025 o 2026 y que potencialmente puedan abrirle espacio a financiamiento.

También puede leer: Al eliminar la tarifa diferenciada de electricidad nocturna habrá más desempleo

- ¿Cómo sería ese manejo de pasivos? ¿Una recompra de bonos como se hizo hace pocos meses por Galápagos?

El precio del crudo esquiva las ‘turbulencias’ del mercado Leer más

- La administración del presidente Lasso ya hizo una operación de ese tipo usando el bono azul de Galápagos, pero por la estructura de este tipo de operaciones lo que se hizo es recomprar bonos de más largo vencimiento, como los bonos 2035 o 2040. Eso no te permite reducir el riesgo de ‘default’ porque mantiene en circulación la mayor parte del bono que vence a más corto plazo que es el 2030: un bono amortizable que comienza a hacer pagos anuales a partir de 2026. Ese bono está por el 50 % de su valor nominal y para un bono que supera los 3.000 millones de dólares en total, con unos 1.000 millones de dólares hay la posibilidad de comprar la mayor parte de ese bono y reducir significativamente el riesgo de impago a lo largo de los próximos siete años.

Hay mucha incertidumbre por el margen de maniobra que puede tener el nuevo Gobierno los próximos meses.

- El Gobierno no tiene dinero, ¿de dónde puede sacar recursos para recomprar deuda?

- El presidente ha puesto sobre la mesa la posibilidad de las reservas internacionales. Usar las reservas internacionales implica algunos riesgos. Si es que el Gobierno va a usar financiamiento directo del Banco Central, habría que reformar el Código Monetario y desmantelar un poco las reformas que se ha avanzado en el programa con el Fondo (Monetario Internacional) con la intención de proteger la dolarización y si ese fuese el caso para gasto corriente sería algo muy negativo. Sin embargo, si esos recursos se usasen para reducir el riesgo de ‘default’ y abrir otras oportunidades de financiamiento, las indicaciones pudiesen ser diferentes y pudiesen, al menos, contribuir a que la situación fiscal en los próximos años sea más manejable. La alternativa sería abrirle a los bancos locales la posibilidad de usar parte de su reserva local o encaje para comprar deuda al Gobierno.

Ese es un problema estructural en Ecuador. Ha incurrido múltiples veces en eventos de ‘default’.

Aún sin acuerdo para fijar el salario de 2024 Leer más

- ¿Qué pasaría si Ecuador cae en ‘default’ o quiere renegociar nuevamente su deuda?

- Si hubiese una reestructuración, el espacio de negociación del Gobierno es muy limitado. Uno porque los niveles de deuda de Ecuador son relativamente moderados, 50 o 51 % del PIB, eso no parecería ser suficiente para buscar una reducción grande en la deuda. Dos, los cupones o interés que paga el Gobierno ya se redujeron significativamente en 2020 y hoy en día hay tasas de interés mucho más altas. A lo más lo que puedes conseguir es que se retrasen un poco las amortizaciones de capital, que sería temporal, pero no muy grande. Esto te dejaría fuera de los mercados financieros 5 o 10 años y las opciones de financiamiento alternativo que puedas tener lucen muy difíciles. En 2008, cuando hubo el default en la administración de Correa, estuvo China como una fuente alternativa de financiamiento, se recibió más de 10 mil millones de China, eso hoy luce poco probable. En el caso de los multilaterales también luce limitado. Un evento de default dejaría al Gobierno con todas las fuentes de financiamiento relativamente cerradas y poco acceso a capital externo. Eso te llevaría a un escenario de muy bajo crecimiento y muchas dificultades económicas para el país.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ